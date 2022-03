METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.915,96 1.916,53 -0,0% -0,57 +4,7%

Silber (Spot) 24,82 24,88 -0,3% -0,07 +6,5%

Platin (Spot) 1.002,54 985,38 +1,7% +17,17 +3,3%

Kupfer-Future 4,56 4,50 +1,4% +0,06 +2,2%

Deutlich abwärts ging es mit dem Gold, das Anfang des Monats noch über 2.000 Dollar je Feinunze kostete. Der Preis fiel um 37 Dollar auf 1.916. Viele Anleger trennten sich angesichts der gestiegenen Anleiherenditen und in Erwartung der Fed-Zinserhöhung von dem Edelmetall als Anlage, das keine Zinsen abwirft.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 19.00 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- US-Präsident Joe Biden will einem Beamten des Weißen Hauses zufolge am Mittwoch weitere "Sicherheitshilfen" für die Ukraine über 800 Millionen Dollar (730 Millionen Euro) ankündigen. Die Ankündigung, die für 16.45 Uhr MEZ erwartet wird, bringt "die gesamte (Hilfe), die allein in der letzten Woche angekündigt wurde, auf eine Milliarde Dollar", sagte der Beamte.

- In den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bestehen nach ukrainischen Angaben weiterhin "fundamentale Gegensätze". "Es ist ein sehr schwieriger und zäher Verhandlungsprozess. Es gibt fundamentale Gegensätze. Aber es gibt sicherlich Raum für Kompromisse", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak via Twitter, nachdem beide Seiten am Dienstag ihre vierte Verhandlungsrunde fortgesetzt hatten. Die Gespräche würden am Mittwoch fortgeführt, erklärte Podoljak.

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch trotz des fortschreitenden russischen Vormarschs in der Ukraine, der zunehmenden Opferzahlen und der Zerstörungen ein militärisches Eingreifen der Nato ausgeschlossen.

- Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat das slowakische Parlament am Dienstag der Stationierung ausländischer Nato-Soldaten in der Slowakei zugestimmt.

- Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind in der von der russischen Armee belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Wir müssen dieser Tragödie, die sich im Osten abspielt, so schnell wie möglich ein Ende bereiten", erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

- Die EU hat die Ausfuhr einer Reihe von Luxusgütern nach Russland untersagt. Auf einer veröffentlichten Liste stehen unter anderem teure Autos, Champagner und Diamanten. Die Ausfuhrbeschränkungen gehören zu einem neuen Sanktionspaket, das die EU-Finanzminister zuvor besiegelt hatten.

CORONA-PANDEMIE

Biontech und ihr US-Partner Pfizer streben eine US-Zulassung ihres Vakzins für eine zweite Booster-Impfung bei Menschen ab 65 Jahren an. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, haben sie einen entsprechenden Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Es wird erwartet, dass die Entscheidung rechtzeitig für eine mögliche Impfkampagne der Regierung im Herbst fällt.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch offenbar erneut eine Rakete getestet - der Start sei jedoch fehlgeschlagen.

FED

Die von US-Präsident Joe Biden für die Notenbank Fed als Chefin der Bankenaufsicht nominierte Kandidatin Sarah Bloom Raskin hat ihre Bewerbung zurückgezogen. In einem von "The New Yorker" am Dienstag veröffentlichten Brief begründete Raskin den Schritt mit der mangelnden Unterstützung für ihre Kandidatur im Senat. Ihre Haltung zum Klimawandel war bei den oppositionellen Republikanern und einem einflussreichen demokratischen Senator auf Kritik gestoßen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,5 Millionen Barrel.

JAPAN / HANDELSBILANZ

Das Handelsbilanzdefizit betrug im Februar 668,3 Milliarden Yen. Volkswirte hatten mit einem Defizit von 110 Milliarden Yen gerechnet.

VW

erwägt nach Angaben informierter Personen die Fertigung eines elektrischen Pickup-Trucks in den USA. Mit den Plänen würde der Konzern damit auf ein wachsendes und hochprofitables Segment des amerikanischen Marktes abzielen.

