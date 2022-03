Die Aufträge im japanischen Maschinenbau stiegen im Januar auf Jahressicht in der Kernrate um 5,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Rückgang um 2,0 Prozent verzeichnet, Volkswirte hatten jedoch eine Abnahme um 2,2 Prozent prognostiziert.

BRUTTOINLANDSPRODUKT NEUSEELAND

Die neuseeländische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2021 saisonbereinigt um 3,0 Prozent zum Vorquartal. Ökonomen hatten ein Wachstum um 3,6 Prozent erwartet.

ZINSERHÖHUNG BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins erneut angehoben und angesichts der Unsicherheit auch ausgehend von dem Krieg in der Ukraine auf die Inflation mögliche weitere Erhöhungen dieses Jahr in Aussicht gestellt. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank hob den Leitzins Selic um 1 Prozentpunkt auf 11,75 Prozent an.

PATENTRECHTE CORONA-IMPFSTOFFE

Im Streit um die mögliche Aussetzung von Patentrechten für Corona-Impfstoffe haben westliche Staaten, Indien und Südafrika einen Kompromiss erzielt. Eine schriftliche Vereinbarung liege jedoch noch nicht vor, so ein Sprecher der US-Handelsbeauftragen Katherine Tai. Nach Angaben der Welthandelsorganisation bestehen noch Unstimmigkeiten in einigen Punkten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 02:46 ET (06:46 GMT)