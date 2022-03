Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 626.000 Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen unveränderten Stand und bei Benzin ein Minus von 1,5 Millionen Barrel.

SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Februar zum Vorjahr um 4,3 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 4,2 Prozent geschätzt.

SÜDKOREA - GELDPOLITIK

Südkorea ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten für die Zentralbank beim IWF fündig geworden. Changyong Rhee, IWF-Direktor für die Asien-Pazifik-Region, soll die Bank of Korea führen und damit Lee Ju-yeol ablösen, dessen zweite Amtszeit im März ausläuft.

USA/GROßBRITANNIEN

Die USA haben sich mit Großbritannien auf ein Ende der Strafzölle auf britischen Stahl und Aluminium geeinigt. Gleichzeitig werden "Vergeltungszölle" auf US-Exporte im Wert von "über 500 Millionen US-Dollar", darunter "Spirituosen, verschiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse und Konsumgüter", aufgehoben, erklärten US-Handelsministerin Gina Raimondo und Handelsbeauftragte Katherine Tai. Die Strafzölle waren 2018 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt worden.

ADOBE

hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Ausblick lag allerdings leicht unter den Schätzungen des Marktes. Adobe meldete einen Nettogewinn von 1,27 (Vorjahr: 1,26) Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte auf 4,26 (3,91) Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal rechnet das Softwareunternehmen mit einem Umsatz von 4,34 Milliarden Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 3,30 Dollar. Die Konsensprognose lauten auf 4,4 Milliarden bzw 3,35 Dollar.

GEELY

hat im vergangenen Jahr trotz höherer Umsätze deutlich weniger verdient. Eine kräftig gestiegene aktienbasierte Vergütung drückte auf die Profitabilität so der Autohersteller, zu dem auch Volvo gehört. Der Nettogewinn fiel um 12 Prozent auf 4,85 Milliarden Yuan, umgerechnet 690 Millionen Euro. Der Umsatz legte dagegen um 10 Prozent auf 102 Milliarden Yuan zu. Der Absatz stieg um 1 Prozent auf 1,3 Millionen Einheiten, womit Geely sein Ziel von 1,5 Millionen Fahrzeugen verfehlte. Geely sieht keine Anzeichen für eine Besserung der Chipkrise im laufenden Jahr.

NVIDIA

geht davon aus, dass der höhere Automatisierungsgrad bei Autos die aktuellen, von der Halbleiterknappheit und Lieferkettenproblemen ausgelösten Herausforderungen, kompensieren wird. Der US-Chipkonzern habe das Volumen seiner Vereinbarungen mit Autoherstellern innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel auf 11 Milliarden Dollar gesteigert, sagte Finanzchefin Colette Kress auf einer Investorenkonferenz.

STARBUCKS

Bei der Kaffeekette wollen sich erstmals Mitarbeiter einer Filiale in der Heimatstadt Seattle des Konzerns gewerkschaftlich vertreten lassen. Starbucks hatte im Vorfeld bei der zuständigen US-Behörde NLRB beantragt, die Rechtmäßigkeit der Wahl zu prüfen, was diese zurückgewiesen hatte.

