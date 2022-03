METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,25 1.919,45 +0,3% +5,80 +5,2%

Silber (Spot) 24,85 24,77 +0,3% +0,08 +6,6%

Platin (Spot) 999,65 987,37 +1,2% +12,28 +3,0%

Kupfer-Future 4,79 4,73 +1,2% +0,06 +7,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - KONJUNKTUR

Der Einzelhadelsumsatz in Japan ist im Februar um 0,8 Prozent zum Vorjahr gesunken.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,9 Millionen Barrel.

SAUDI-ARABIEN/JEMEN

Die im Jemen aktive Militärkoalition unter saudiarabischer Führung hat für den islamischen Fastenmonat Ramadan eine Waffenruhe angekündigt. Die Waffenruhe "fällt mit dem Beginn der jemenitisch-jemenitischen Konsultationen zusammen". Die Huthi-Rebellen wollten allerdings nicht an dem Treffen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad - in ihren Augen Feindgebiet - am Mittwoch teilnehmen. Dort versammeln sich Vertreter der international anerkannten jemenitischen Regierung, der USA und der UNO. Die Huthi-Rebellen hatten am Wochenende eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen und einen "dauerhaften" Waffenstillstand angeboten.

NINTENDO

verschiebt die Veröffentlichung der neuesten Version des Videospiels "Legend of Zelda" auf 2023. Zuvor war ein Verkaufsstart für 2022 angestrebt worden.

