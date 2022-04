- Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat noch für "diese Woche" neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine angekündigt. Sullivan kündigte am Montag zudem "zusätzliche Militärhilfe" für die Ukraine "in den kommenden Tagen" an.

- Frankreich will 35 russische Diplomaten ausweisen, deren Aktivitäten französischen Sicherheitsinteressen widersprechen. Der Schritt erfolge im Rahmen einer europäischen Vorgehensweise, teilte das Außenministerium mit.

- Als Reaktion auf die Gräueltaten gegen Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha weist die Bundesregierung 40 russische Diplomaten aus. Bei den Betroffenen sei "von einer Zugehörigkeit zu russischen Nachrichtendiensten auszugehen", hieß es.

- US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten in Butscha einen "Kriegsverbrecherprozess" gefordert und neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut als "Kriegsverbrecher" und die Vorkommnisse in Butscha als "Kriegsverbrechen".

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre wachsende Bereitschaft signalisiert, die Zinssätze bald anzuheben. Sie strich aus ihren Statement die Formulierung "bereit, geduldig zu sein" und verschärfte damit ihre geldpolitische Haltung. Den Leitzins beließ die Notenbank wie erwartet bei 0,10 Prozent und erklärte, dass sie die kommenden Daten zu Lohnwachstum und Inflation genau prüfen werde, um ihre geldpolitischen Einstellungen zu steuern.

EXXON

Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Der Gewinn könnte 9 Milliarden US-Dollar übertreffen, wie aus einer regulatorischen Mitteilung von Exxon Mobil hervorgeht. Exxon rechnet wegen der Veränderungen des Ölpreises mit 1,9 bis 2,3 Milliarden Dollar mehr Gewinn als im vierten Quartal, der Gaspreis dürfte für ein Gewinnplus von bis zu 400 Millionen Dollar sorgen. Schwächere Margen im Chemiegeschäft, Belastungen aus dem Rückzug aus Russland und andere Faktoren würden jedoch den ansonsten positiven Ausblick wieder ausgleichen.

SHEIN

Der chinesische Online-Modehändler ist nach einer Finanzierungsrunde in die Riege der wertvollsten nicht börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Der Fast-Fashion-Händler werde mittlerweile mit 100 Milliarden Dollar bewertet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. In der Finanzierungsrunde, die vergangene Woche abgeschlossen wurde, seien 1 bis 2 Milliarden Dollar zusammengekommen, so die Informanten.

