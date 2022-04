- Die US-Armee bildet in den USA eine kleine Zahl ukrainischer Soldaten am Einsatz von als Kamikaze-Drohnen bezeichneten Kampfdrohnen vom Type Switchblade aus, die sich schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs zur Weiterbildung in den USA aufgehalten hatten. Die Soldaten würden "relativ bald" in die Ukraine zurückkehren. Die kleinen, tragbaren und mit einem Sprengkopf ausgestatteten Switchblade-Drohnen werden in ihr Ziel gesteuert und detonieren dort.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, den humanitären Zugang zu der seit Wochen belagerten Stadt Mariupol zu blockieren, um "tausende" Opfer zu verschleiern.

- Ungarn ist nach Angaben seines Regierungschefs Viktor Orban zur Zahlung russischer Gaslieferungen in Rubel bereit. Damit stellte er sich gegen die Haltung der restlichen EU-Länder, die eine entsprechende Forderung aus Moskau abgelehnt hatten.

- Die USA haben ein neues Sanktionspaket gegen Russland verhängt, das unter anderem alle neuen US-Investitionen in dem Land verbietet. Das Weiße Haus gab außerdem neue Sanktionen gegen die russischen Großbanken Sberbank und Alfa Bank, gegen russische Staatsunternehmen und gegen die Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt.

- Großbritannien hat seine Sanktionen gegen Russland verschärft und einen Importstopp für russische Kohle sowie russisches Öl ab 2023 angekündigt.

- Die ukrainische Regierung hat die Einwohner im Osten des Landes wegen einer befürchteten russischen Großoffensive zum sofortigen Verlassen der Region aufgerufen.

NORDKOREA

Die USA haben vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest rund um Nordkoreas Nationalfeiertag Mitte April gewarnt. "Wir sind besorgt, dass Nordkorea versucht sein könnte, im Zusammenhang mit dem Feiertag am 15. April eine neue Provokation zu unternehmen", sagte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim. Pjöngjang hat seit 2017 keine Atomwaffen mehr getestet.

BERKSHIRE HATHAWAY / HP

Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway ist mit einem Milliardeninvestment beim Computer- und Druckerhersteller HP eingestiegen. Wie aus einer Veröffentlichung von Berkshire hervorgeht, wurden 120,95 Millionen Anteile der HP Inc erworben. Die Beteiligung hat einen Wert von rund 4,2 Milliarden US-Dollar und entspricht einem Anteil von etwa 11 Prozent an dem Unternehmen.

META

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta plant einem Medienbericht zufolge einen neuen Anlauf für die Einführung virtueller Währungen. Die Financial Times berichtete, dass Meta für sein digitales "Metaversum" an einer hauseigenen Tauschwährung arbeitet.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im ersten Quartal von der hohen Nachfrage nach Speicherchips und der erfolgreichen Markteinführung seiner neuen Premium-Smartphones profitiert. Der südkoreanische Konzern rechnet mit einem Anstieg des operativen Gewinns um 50 Prozent und einem Rekordumsatz. Die Zahlen liegen über den Analystenerwartungen.

