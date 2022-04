- Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen 10 und 35 Prozent ausgegangen war.

- Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben während der Besetzung der Atomruine Tschernobyl radioaktive Substanzen aus Forschungslaboren gestohlen. 133 hoch radioaktive Substanzen seien entwendet worden, teilte die für die Verwaltung der Sperrzone rund um das Akw zuständige Behörde mit. Selbst ein kleiner Teil davon sei tödlich, "wenn er unprofessionell gehandhabt wird".

- Die Ukraine hat seit Beginn der russischen Invasion Ermittlungen zu 5.600 mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet. Sie richteten sich gegen 500 Verdächtige aus den Reihen des russischen Militärs und der Regierung in Moskau, unter ihnen Kreml-Chef Wladimir Putin, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa.

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank bekräftigt, während Zentralbanker weltweit auf geldpolitische Straffung setzen. "Wir werden die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus bis auf Weiteres beobachten und erforderlichenfalls ohne zu zögern zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen", sagte Kuroda bei der Eröffnung einer Sitzung mit Regionalleitern der Zentralbank.

Die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA ist in der vergangenen Woche um 13 auf 546 gestiegen, das sind 209 mehr als vor einem Jahr. Gas wurde an drei Stellen mehr gefördert, insgesamt an 141 und 48 mehr als im Vorjahr.

Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Aufsichtsrat von Twitter einziehen. "Elon Musk hat sich entschieden, unserem Aufsichtsrat nicht beizutreten", teilte Twitter-Chef Parag Agrawal am Montag mit.

