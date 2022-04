BHP

Der Rohstoffkonzern wird im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich weniger Kupfer und Nickel produzieren als bisher angenommen. Das Unternehmen hält aber trotz Rückschlägen auf dem angespannten Arbeitsmarkt an seinem Produktionsziel für Eisenerz fest.

ALCOA

Der Aluminiumhersteller hat seine Prognose für den Bauxit-Absatz in diesem Jahr um 2 Millionen Tonnen gesenkt. Dies sei Folge der Entscheidung vom vergangenen Monat, den Verkauf von Bauxit an russische Unternehmen auszusetzen und der durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursachten Marktstörung, wie der US-Konzern mitteilte. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass es in diesem Jahr 46 bis 47 Millionen Tonnen Bauxit liefern wird.

UNITED AIRLINES

Die Fluggesellschaft rechnet nach einem Verlust zu Jahresbeginn damit, im laufenden Quartal und Gesamtjahr wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Der Aufschwung im Reiseverkehr dürfte sich bis zum Sommer fortsetzen, so die Erwartung. Für das erste Quartal verzeichnete United einen Verlust von 1,38 Milliarden Dollar. Je Aktie betrug der Verlust 4,24 (Vorjahr: 4,29) US-Dollar. Analysten hatten mit 4,22 Dollar gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2022 02:08 ET (06:08 GMT)