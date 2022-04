- Die US-Regierung hat 40 verbündete Länder für Dienstag zu Beratungen zur Verteidigung der Ukraine nach Deutschland eingeladen. Verteidigungsminister und Militärchefs aus 20 Ländern - darunter Nato-Mitglieder und weitere Staaten - hätten bereits zugesagt, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Das Treffen auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin soll demnach auf dem US-Stützpunkt in Ramstein stattfinden.

FRANKREICH

In einer für Europa entscheidenden Richtungswahl ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Ersetze sich bei der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im März zum Vorjahr um 5,4 Prozent gestiegen, stärker als mit 4,7 Prozent erwartet. In der Kernrate waren es 2,9 nach 2,2 Prozent im Februar.

REGELN FÜR INTERNET-UNTERNEHMEN

Die EU treibt ihre Gesetzesreformen für Online-Unternehmen weiter voran. Unterhändler verständigten sich auf strengere Regeln für Internetkonzerne wie Google und Amazon, den sogenannten Digital Services Act (DSA). Das Gesetz verpflichtet Onlineplattformen unter anderem, verstärkt gegen Hass- und Falschnachrichten und andere illegale Inhalte vorzugehen.

BOEING

Die Bundesregierung hat sich laut Bild am Sonntag für einen neuen schweren Transporthubschrauber für die Bundeswehr entschieden. Die Truppe soll demnach den CH-47F Chinook des US-Herstellers Boeing erhalten und zwar 60 Maschinen zu geschätzten Kosten von rund 5 Milliarden Euro.

TESLA

Tesla-CEO Elon Musk hat sich verärgert über Bill Gates geäußert. Er könne nicht verstehen wie Gates, ein Befürworter nachhaltiger Energie, Tesla-Aktien unter Wert verkaufen könne. Er glaube, dass Gates Leerverkäufe von Tesla-Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar getätigt habe und darauf wette, dass die Aktie fallen werde, so Musk.

TWITTER

ist in Gesprächen über eine Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk. Ein Deal könnte bereits in dieser Woche abgeschlossen werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, nachdem Twitter seine Haltung geändert habe. Die Kehrtwende käme nach nur zehn Tagen, nachdem der Milliardär sein 43-Milliarden-Dollar-Angebot für das Social-Media-Unternehmen offen gelegt hatte. Bei einem Gespräch am Sonnatg sollen Fortschritte erzielt worden sein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2022 01:54 ET (05:54 GMT)