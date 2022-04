Der Goldpreis legte leicht zu um 0,2 Prozent. Teilnehmer sahen darin nur eine kleine Gegenbewegung nach den starken Verlusten am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-BLOG

Südafrika wird derzeit von einer neuen Corona-Infektionswelle heimgesucht. "Die fünfte Welle ist da. Passt auf euch auf", warnte das Zentrum für Innovation und Reaktion auf Epidemien (CERI). Die in den letzten Tagen verzeichneten Zahlen sind die höchsten seit fast drei Monaten, wobei der stärkste Anstieg in den vergangenen zwei Wochen passierte.

UKRAINE-BLOG

- Die russische Armee hat am Dienstag ihre Offensive im Osten und Süden der Ukraine fortgesetzt. Die Truppen beschossen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die zweitgrößte Stadt Charkiw und starteten einen Angriff auf die Stadt Barwinkowe. Russland erklärte, es habe am Dienstag 32 ukrainische Militärziele, darunter vier Munitionsdepots, mit Raketen angegriffen.

- Russlands Präsident Wladimir Putin "hofft" nach eigenen Worten auf eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine auf dem Verhandlungsweg. "Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz (in der Ukraine) andauert, hoffen wir immernoch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen", sagte Putin während eines Treffens mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Moskau.

AUSTRALIEN

Die australischen Verbraucherpreise lagen im ersten Quartal 5,1 Prozent über Vorjahr. Die Prognose lautete auf 4,6 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

ALPHABET

Der Google-Mutterkonzern hat im ersten Quartal den Umsatz nicht so stark erhöht wie am Markt erwartet und zudem einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 68,01 Milliarden Dollar, das Nettoergebnis sank auf 16,44 (17,93) Milliarden. Der Umsatz im Werbegeschäft stieg den weiteren Angaben zufolge um 22 auf 54,66 Milliarden Dollar. In der Cloud-Sparte erzielte der Konzern ein noch stärkeres Wachstum - hier stiegen die Erlöse um 44 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar.

GENERAL MOTORS

hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen weniger verdient und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Umsatz kletterte auf 35,98 (Vorjahr: 32,47) Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung von 36,9 Milliarden. Der Autohersteller erzielte einen Nettogewinn von 2,9 (3,02) Milliarden und verdiente bereinigt pro Aktie mehr als von Analysten erwartet.

MICROSOFT

hat im dritten Geschäftsquartal von einem starken Wachstum des Cloud-Geschäfts profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 49,36 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um gut 8 Prozent auf 16,73 Milliarden. Trotz Krieg in der Ukraine, Inflation und anderen potenziellen Belastungsfaktoren deutet bei Microsoft nichts auf eine Verlangsamung des Wachstums hin. Der Konzern rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 52,4 bis 53,2 Milliarden Dollar, der Analystenkonsens stand zuletzt bei 52,8 Milliarden.

MONDELEZ

spürt die Belastungen durch den Ukraine-Krieg, der direkte Kosten von 145 Millionen Dollar verursachte. Der Ausfall von Absatzmöglichkeiten in der Ukraine und benachbarten Ländern wird den Umsatz im Gesamtjahr um 200 Millionen Dollar und das Ergebnis je Aktie um 3 Cent drücken. Im ersten Quartal steigerte Mondelez den Umsatz dank Preiserhöhungen um 7,3 Prozent auf 7,76 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent und übertraf die Konsensschätzung.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im ersten Quarrtal zwar mehr umgesetzt und verdient als Analysten erwartet haben, gab aber angesichts einer schwächeren Nachfrage aus China infolge der Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen schwächer als erhofften Ausblick auf das laufende zweite Quartal. Der Konzern steigerte den Nettogewinn auf 2,2 (1,75) Milliarden Dollar. Der Umsatz legte auf 4,91 (4,29) Milliarden zu.

VISA

hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen mit einem Gewinnanstieg auf 3,65 (3,03) Milliarden Dollar. Der Nettoumsatz stieg auf 7,19 (5,73) Milliarden Dollar. Visa verzeichnete im Berichtsquartal Belastungen in Höhe von etwa 60 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine.

