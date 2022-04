DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,0517 -0,4% 1,0555 1,0600 -7,5%

EUR/JPY 136,81 +0,9% 135,60 135,44 +4,5%

EUR/GBP 0,8398 -0,2% 0,8416 0,8442 -0,1%

GBP/USD 1,2525 -0,1% 1,2541 1,2556 -7,4%

USD/JPY 130,04 +1,2% 128,47 127,81 +13,0%

USD/KRW 1.272,71 +0,5% 1.266,46 1.265,99 +7,1%

USD/CNY 6,6032 +0,6% 6,5606 6,5571 +3,9%

USD/CNH 6,6394 +0,8% 6,5895 6,5893 +4,5%

USD/HKD 7,8473 +0,0% 7,8463 7,8470 +0,7%

AUD/USD 0,7111 -0,2% 0,7123 0,7142 -2,1%

NZD/USD 0,6502 -0,6% 0,6562 0,6554 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 39.362,60 +0,3% 39.229,33 38.652,68 -14,9%

Der Dollar war als Fluchtwährung erneut gesucht. Stützend wirkten daneben die wieder deutlich höheren US-Marktzinsen sowie die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,7 Prozent. Der Euro rutschte unter 1,06 Dollar. Hier drückten auch die russischen Gaslieferstopps nach Polen und Bulgarien auf die Stimmung bzw. sorgten für Verunsicherung. Im asiatischen Handel am Donnerstag sackt der Yen auf ein 20-Jahrestief ab, nachdem die japanische Notenbank ihre ultraexpansive Geldpolitik bestätigt hat. Der Dollar liegt bei knapp 129,60 Yen, verglichen mit 128,40 am Vorabend. Weiter abwärts geht es auch mit dem Yuan, worin sich Sorgen um eine schwächere Wirtschaftsentwicklung in China spiegeln angesichts der dortigen Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,53 102,02 -1,5% -1,49 +37,0%

Brent/ICE 103,53 105,32 -1,7% -1,79 +37,3%

Die Ölpreise legten im US-Handel minimal zu. Zwar hatte die staatliche Energy Information Administration einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet. Doch andererseits stützte laut Teilnehmern der russische Gaslieferstopp. Im asiatischen Handel am Donnerstag fallen die Preise deutlicher

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.877,43 1.886,41 -0,5% -8,98 +2,6%

Silber (Spot) 23,10 23,28 -0,8% -0,18 -0,9%

Platin (Spot) 918,25 921,05 -0,3% -2,80 -5,4%

Kupfer-Future 4,41 4,46 -1,1% -0,05 -1,0%

Der Goldpreis gab um 1,1 Prozent nach, gedrückt von wiedergestiegenen Marktzinsen und dem deutlich festeren Dollar, der das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson in der Südukraine haben Soldaten nach ukrainischen Angaben eine Demonstration gewaltsam aufgelöst.

- Mit Russland verbündete Hackergruppen sind laut eines Berichts des US-Technologiekonzerns Microsoft für mehr als 200 Cyberangriffe auf die Ukraine verantwortlich.

JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im März zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten 0,5 Prozent geschätzt. Der Einzelhandelsumsatz legte zum Vorjahr um 0,9 Prozent zu.

AMGEN

hat von der US-Steuerbehörde IRS eine Rechnung über mehr als 7 Milliarden US-Dollar an unbezahlten Steuern und Strafen erhalten. Das Unternehmen streitet sich mit dem Internal Revenue Service (IRS) um Steuernachzahlungen im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit in Puerto Rico.

AMGEN

hat im ersten Quartal 1,48 (Vorjahr: 1,65) Milliarden Dollar verdient. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,25 Dollar aber über der Konsensschätzung von 4,10 Dollar. Der Umsatz stieg auf 6,2 (5,9) Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls den Analystenkonsens von 6,07 Milliarden.

FORD

ist auch im ersten Quartal von Lieferengpässen bei Halbleitern und höheren Rohstoffkosten belastet worden. Bei rückläufigen Umsätzen verzeichnete der Konzern wegen einer niedrigeren Bewertung der Beteiligung an dem Elektroautohersteller Rivian sogar einen Milliardenverlust. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Ford Motor Co aber fest. Der Umsatz sank um 4,7 Prozent auf 34,5 Milliarden Dollar, wie von Analysten erwartet. Der Verlust belief sich auf 3,1 Milliarden nach einem Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 38 US-Cent. Analysten hatten 37 Cent prognostiziert.

MATTEL

hat im ersten Quartal 2022 von einer starken Nachfrage profitiert und seine Jahresprognose bekräftigt. Mattel meldete einen Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 1,04 Milliarde Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit 8 Cent die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente Mattel 21,5 Millionen Dollar bzw 6 Cent je Aktie. Im Gesamtjahr 2022 peilt Mattel unverändert ein wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent an. Zu einem Bericht des Wall Street Journal, demzufolge Mattel Beteiligungsunternehmen über einen möglichen Verkauf gesprochen haben soll, wollte sich Mattel nicht äußern.

META PLATFORMS

Die Facebook-Mutter ist im ersten Quartal 2022 so langsam gewachsen wie seit seinem Börsengang 2012 nicht mehr. Meta meldete einen Umsatzanstieg um 7 Prozent auf 27,91 Milliarden Dollar, weniger als Analysten mit 28,28 Milliarden Dollar erwartet hatten. Die Werbeeinnahmen lagen mit 27,9 Milliarden Dollar zwar um 6,6 Prozent über dem Vorjahresniveau, zugleich aber unter dem auf 28,3 Milliarden Dollar lautenden Analystenkonsens. Der Nettogewinn fiel das zweite Quartal in Folge, und zwar auf 7,47 von 9,5 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,72 Dollar. Hier hatte die Analystenprognose auf 2,56 Dollar gelautet.

PAYPAL

hat im ersten Quartal 2022 deutlich weniger verdient und seine Jahresprognose gesenkt. Paypal meldete einen Nettogewinn von 509 Millionen Dollar nach 1,1 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Bereinigt ergab sich ein Ergebnis von 88 Cent je Aktie, und damit exakt so viel, wie von Factset befragte Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz legte auf 6,5 von 6,0 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten 6,4 Milliarden geschätzt. Für 2022 plant Paypal nur noch mit einem Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent statt 15 bis 17 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Paypal nun 3,81 bis 3,93 (zuvor: 4,60 bis 4,75) Dollar.

QUALCOMM

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz eingefahren. Der Umsatz stieg 11,16 (Vorjahr: 7,94) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,63 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg auf 2,9 (1,76) Milliarden Dollar.Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 3,21 Dollar von 1,90 Dollar. Analysten hatten 2,59 Dollar je Aktie prognostiziert, der Konzern selbst hatte mit 2,80 bis 3,00 Dollar geplant.

TESLA/TWITTER

Mit der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter hat Milliardär Elon Musk für Schlagzeilen gesorgt - Tweets über den von ihm gegründeten Elektroautohersteller Tesla wird er aber auch künftig von einem Juristen absegnen lassen müssen. Ein Richter wies den Antrag Musks ab, eine frühere Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht SEC aufzuheben.

