KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April weiter verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 36,2 (März: 42,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020. Die Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus belastete die Kundennachfrage stark.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic um 1 Prozentpunkt auf 12,75 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit fünf Jahren. Die politischen Entscheidungsträger erklärten, sie werden ihre Strategie so lange fortzusetzen, bis sich die rasante Inflation im Lande abschwäche. Allerdings sollte der Selic bei der nächsten Sitzung im Juni mit einer geringeren Rate steigen.

USA / G7

US-Außenminister Antony Blinken wird wegen einer Coronainfektion nicht zum G7-Außenministertreffen in der kommenden Woche in Deutschland reisen. Bei dem 60-Jährigen fiel am Mittwoch ein Coronatest positiv aus, wie sein Ministerium mitteilte.

EBAY

Ebay hat im ersten Quartal 2022 wegen Verlusten bei einigen seiner Beteiligungsunternehmen rote Zahlen geschrieben. Ebay verzeichnete einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften von 1,34 Milliarden US-Dollar oder 2,28 Dollar je Aktie, während es im Vorjahreszeitraum einen Nettogewinn von 641 Millionen Dollar oder 92 Cent je Aktie erzielte. Der Umsatz sank von 2,64 auf 2,48 Milliarden Dollar, während die Analysten mit 2,46 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

GOOGLE

Die niederländische Verbraucherschutzbehörde hat wegen Einschränkungen beim Kauf von Smartphone-Apps im Play Store eine vorläufige Untersuchung gegen Google eingeleitet. "Wir haben vor kurzem eine Beschwerde erhalten und werden sehen, ob es Material gibt, um eine formelle Untersuchung einzuleiten", sagte der Sprecher der niederländischen Behörde, Murco Mijnlieff, der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch.

