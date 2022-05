Autos werden in diesem Jahr voraussichtlich noch teurer und knapper. Der Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg rechnet angesichts der zahlreichen Produktionsausfälle damit, dass der Absatz auf dem weltweiten Automobilmarkt in diesem Jahr sogar unter das Niveau von 2012 fallen wird. Laut seiner Prognose, die der Welt am Sonntag vorliegt, dürften 2022 global nur 67,6 Millionen Pkw verkauft werden - das wäre ein Minus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

FORD/RIVIAN

Ford hat weitere Aktien von Rivian Automotive veräußert, was den angeschlagenen Aktienkurs des Elektro-Lkw-Herstellers weiter unter Druck setzen dürfte. Ford verkaufte 7 Millionen Rivian-Aktien zu einem Preis von 26,88 Dollar. Dies folgte auf einen Verkauf von 8 Millionen Aktien zu Beginn der Vorwoche zum gleichen Preis. Ford hält nun noch etwa 86,9 Millionen Aktien von Rivian, was einem Anteil von 9,7 Prozent entspricht.

HOLCIM

hat einen Käufer für sein Geschäft in Indien gefunden und verkauft seine Beteiligungen in dem Land für insgesamt 6,4 Milliarden Franken in bar an die Adani Group.

SAUDI ARAMCO

hat im ersten Quartal vom deutlichen Anstieg der Ölpreise profitiert. Das wertvollste Unternehmen der Welt erzielte einen Rekordgewinn von 39,5 Milliarden Dollar, 82 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

