Die Verbraucherpreise in Japan sind im April zum ersten Mal seit mehr als 13 Jahren um über 2 Prozent gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die höheren Energie- und Rohstoffkosten selbst in den inflationsresistentesten Regionen der Welt zu spüren sind. Die Inflation stieg um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in der Kernrate wie auch von Ökonomen erwartet um 2,1 Prozent.

KANADA / CHINA

Mobilfunkanbieter in Kanada dürfen keine Ausrüstung der Anbieter Huawei Technologies and ZTE in ihren 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzen verwenden. Die Entscheidung der kanadischen Regierung ist die letzte aus der Reihe der Five Eyes, einem Geheimdienstbündnis aus Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den USA. Wie die kanadischen Behörden mitteilten, werden Geräte von Huawei und ZTE aus dem Telekommunikationsnetz des Landes verbannt, weil sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen.

USA

Mit einem milliardenschweren Förderprogramm wollen die USA der Technologie für die Einlagerung von Kohlendioxid zum Durchbruch verhelfen. Mit insgesamt 3,5 Milliarden Dollar sollen mehrere Projekte zur Abscheidung von CO2 aus der Luft und deren Einlagerung gefördert werden.

APPLIED MATERIALS

hat bei Gewinn und Umsatz für das zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Auch die Prognose für das laufende Quartal lag unter den Schätzungen der Analysten. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die anhaltenden Probleme in der Lieferkette.

META PLATFORMS

Die Facebook-Mutter fügt bei der Messaging-App WhatsApp kommerzielle Dienste hinzu. Damit soll es Unternehmen ermöglicht werden, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, um mit Kunden zu chatten und Kundendienste anzubieten.

