- Beim zweiten Treffen der westlichen Ukraine-Kontaktgruppe haben nach US-Angaben 20 Staaten weitere Waffenlieferungen oder andere Hilfen an die Ukraine zugesagt. "Rund 20 Länder haben neue Pakete mit Sicherheitshilfen angekündigt", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. "Viele Länder spenden dringend benötigte Artilleriemunition, Küstenverteidigungssysteme, Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge." Einige Staaten würden auch Training anbieten.

USA/CHINA

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach Äußerungen von Präsident Joe Biden zu einem möglichen militärischen Beistand für Taiwan betont, dass es bei dem Thema keinen Kurswechsel gibt. "Unsere Politik hat sich nicht geändert", sagte Austin. Biden hatte am Montag bei einem Besuch in Japan eine militärische Unterstützung für Taiwan im Falle eines Angriffs durch China ins Spiel gebracht. Das sorgte umgehend für Aufregung und scharfe Reaktionen aus China, auch wenn Biden sich im vergangenen Oktober bereits ähnlich geäußert hatte.

AIRBNB

stellt ihr Geschäft in China weitgehend ein. Das Unternehmen wird für Besucher in China keine Unterkünfte oder "Erlebnisse" mehr anbieten, wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr. Nutzer aus China sollen jedoch weiterhin Unterkünfte im Ausland buchen können. Offiziell wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

BROADCOM/VMWARE

Die von Broadcom und dem Softwarehersteller VMware erörterte Transaktion soll in bar und Aktien erfolgen und könnte am Donnerstag verkündet werden, wie informierte Personen sagten. Den Informanten zufolge will Broadcom rund 140 Dollar je VMware-Aktie bieten, insgesamt rund 60 Milliarden Dollar.

PETROBRAS

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den erst vor 40 Tagen ernannten Chef des Ölriesen Petrobras, José Mauro Coelho, bereits wieder entlassen. Coelho war der dritte Chef des Staatskonzerns innerhalb etwas mehr als eines Jahres. Die Regierung machte keine Angaben zu den Gründen für Coelhos Absetzung. Sie wies jedoch darauf hin, dass "Brasilien derzeit aufgrund der Auswirkungen der extremen Volatilität der Kohlenwasserstoffe auf den internationalen Märkten eine schwierige Zeit durchläuft".

ZOOM

hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr am Montag mit der Vorlage besser als erwartet ausgefallener Erstquartalszahlen angehoben. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 113,6 (Vorjahr: 227,4) Millionen Dollar oder 37 (74) Cent pro Aktie. Der bereinigte Gewinn erreichte 1,03 (1,32) Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg auf 1,07 (0,956) Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 88 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,07 Milliarden Dollar prognostiziert, Zoom selbst 86 bis 88 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,07 bis 1,08 Milliarden Dollar.

