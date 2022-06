Der südkoreanische Autokonzern muss seine Produktion wegen des andauernden Streiks der Lkw-Fahrer weiter drosseln. Die Fertigung an den Fließbändern in der südlichen Industriestadt Ulsan sei teilweise lahmgelegt, so das Unternehmen. "Hyundai Motor beobachtet die Situation genau und wir hoffen, die Produktion bald wieder normalisieren zu können, um die Auswirkungen auf unsere Kunden zu minimieren", sagte ein Sprecher.

BMW

Der Konzern prüft eine Ausweitung seiner Autoexporte aus China. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen könnte der gemeinsam mit Great Wall geplante elektrische Mini auch in die USA exportiert werden. Bislang sollten die in China gebauten Autos vornehmlich in China verkauft werden. Mit dem Export von China in die USA könnte das Projekt aber deutlich umfangreicher werden als bislang geplant. Die USA sind nach Europa der zweitgrößte Markt der BMW-Tochter, die bislang nur in Großbritannien und Leipzig produziert.

TESLA

bereitet einen Aktiensplit im Verhältnis von 1:3 vor. In den Depots der Anleger wird sich die Zahl der gehaltenen Tesla-Aktien also verdreifachen. Damit folgt der Hersteller von Elektroautos dem Beispiel anderer Technologiekonzerne, deren Aktienkurse extrem hohe Niveaus erreicht hatten.

TOTALENERGIES

Der französische Energiekonzern hat von Katar als erstes ausländisches Unternehmen den Zuschlag für die gemeinsame Erschließung des größten Erdgasfeldes der Welt erhalten. Wie Katars Energieminister Saad Scherida al-Kaabi am Sonntag mitteilte, wird TotalEnergies 6,25 Prozent der Anteile an dem Projekt halten, durch das Katar seine Erdgasförderung bis 2027 um 60 Prozent steigern will.

