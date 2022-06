Japans Exporte sind im Mai den 15. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen. Sie kletterten auf Jahressicht um 15,8 Prozent und damit stärker, als Volkswirte mit 13,2 Prozent erwartet hatten. Im April hatte der Anstieg bei 12,5 Prozent gelegen. Die japanischen Importe machten einen Satz um 48,9 Prozent nach oben gegenüber dem Vorjahr. Geschuldet ist das in erster Linie der massiven Verteuerung der Energiepreise.

- Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zur Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen. Cavusoglu verwies auf einen Plan der UNO, der die Schaffung sicherer Korridore im Schwarzen Meer vorsehe, um Getreideexporte aus der Ukraine zu ermöglichen. Eine Entminung im Schwarzen Meer wäre für die Einrichtung solcher Korridore laut Cavusoglu nicht nötig.

- Deutschland liefert der Ukraine nur drei statt der geplanten vier Raketenwerfer vom Typ Mars-II. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Bundestag ursprünglich vier der Systeme angekündigt. Lambrecht betonte, sie gehe damit "an die Grenzen" der Belastbarkeit der Bundeswehr .

- US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von 1 Milliarde Dollar zugesagt. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses, die Lieferungen würden weitere Artillerie, Waffen zur Küstenverteidigung und Munition umfassen. Der US-Präsident versprach außerdem zusätzliche 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe.

hat die Produktion von Säuglingsnahrung in seinem Werk in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan unterbrochen, nachdem Unwetter einen Teil der Anlage überflutet hatten. Dies ist ein weiterer Rückschlag für das US-Unternehmen, das sich bemüht, den landesweiten Mangel an Säuglingsnahrung zu lindern.

