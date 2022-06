Der Iran und die USA wollen im Verlauf dieser Woche indirekte bilaterale Verhandlungen zum internationalen Atomabkommen führen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, sagte, die Gespräche sollten "in den kommenden Tagen" stattfinden. In Washington bestätigte das Außenamt, dass ein entsprechendes Treffen in Doha geplant sei. Bei indirekten Verhandlungen sitzen die Delegationen nicht miteinander am Tisch, sondern tauschen ihre Positionen über eine dritte Seite aus. Die von Teheran angekündigten Verhandlungen sind nicht mit den Gesprächen in Wien über das iranische Atomprogramm identisch, an denen die USA ebenfalls nur indirekt beteiligt sind.

JP MORGAN

will ihre Dividende für das dritte Quartal bei 1 US-Dollar pro Aktie belassen, da die Bank mehr Kapital für den Abschluss des jährlichen Stresstests der Federal Reserve für 2022 bereitstellen muss.

MORGAN STANLEY

hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses soll im dritten Quartal beginnen und weist kein Verfallsdatum auf.

WELLS FARGO

Die US-Bank Wells ihre Dividende für das dritte Quartal auf 30 Cent je Aktie erhöhen von 25 US-Cent je Aktie.

THAI LIFE

will durch einen Börsengang in Thailand mehr als 1 Milliarde US-Dollar einnehmen, die bisher größte Kapitalbeschaffung des Landes in diesem Jahr. Der nach Prämieneinnahmen größte thailändische Versicherer plant den Verkauf von 2,16 Milliarden Aktien zu je 16 Baht (0,45 Dollar).

June 28, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)