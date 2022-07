METALLE

Gold (Spot) 1.740,33 1.740,06 +0,0% +0,27 -4,9%

Silber (Spot) 19,14 19,22 -0,4% -0,08 -17,9%

Platin (Spot) 877,93 876,73 +0,1% +1,20 -9,5%

Kupfer-Future 3,52 3,58 -1,7% -0,06 -20,8%

Beim Gold (+0,1%) endete eine achttägige Durststrecke mit teils deutlichen Verlusten.

POLITIK JAPAN

Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist Opfer eines Schusswaffenangriffs geworden und dabei Medienberichten zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Der konservative Politiker sei bei einer Wahlkampfrede in der Region Nara niedergeschossen worden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Medienberichten zufolge erlitt Abe einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, haben die Märkte viele Zinserhöhungen der US-Notenbank eingepreist. Es liege nun an der Fed, die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Eine Rezession sehe er nicht am Horizont. "Wir haben eine gute Chance auf eine sanfte Landung", so der Notenbanker. Die Wirtschaft verlangsame sich zwar, aber eher auf eine Trendwachstumsrate von 2 Prozent nach der starken Wachstumsrate von 5,7 Prozent 2021.

GELDPOLITIK USA

US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller plädiert für eine weitere große Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte am 26. und 27. Juli. Dies sei nötig, um die Zinssätze schnell auf ein Niveau anzuheben, das die Wirtschaft bremsen solle, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

LEVI STRAUSS

hat im zweiten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen von Analysten übertroffen und sich zuversichtlich für den weiteren Geschäftsverlauf geäußert. Der Jeanshersteller steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Factset mit 1,43 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sank zwar auf 50 Millionen von 65 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente die Levi Strauss & Co mit 29 Cent je Aktie aber deutlich mehr als die 23 Cent je Anteil, die Analysten im Konsens erwartet hatten.

TWITTER

hat angesichts eines abflauenden Geschäfts und der möglicherweise anstehenden Übernahme durch Elon Musk Stellen in der Personalabteilung gestrichen. Betroffen seien 30 Prozent oder voraussichtlich weniger als 100 Mitarbeiter des sogenannten Talent Acquisition Team, teilte der US-Kurznachrichtendienst mit..

