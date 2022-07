Die schwindende Nachfrage nach PCs verstärkt sich inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen und erreicht nach zwei Jahren des pandemiegetriebenen Kaufbooms den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner sind die Auslieferungen im zweiten Quartal um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen, was den stärksten Rückgang seit neun Jahren markiert. Demnach lieferten die Computerhersteller von April bis Juni 72 Millionen PCs aus, gegenüber 82,4 Millionen im Vorjahr. Nach den Daten eines anderen Marktforschers, International Data Corp., lag der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bei 15,3 Prozent. Die beiden Unternehmen berechnen die Daten leicht unterschiedlich.

GAP

Die Chefin des Modekonzerns Sonia Syngal tritt nach nur etwas mehr als zwei Jahren im Amt zurück. Gap warnte zudem, dass angesichts des anhaltenden Umsatzeinbruchs auch die Gewinne sänken. Während ein Nachfolger für Syngal gesucht wird, soll Executive Chairman Bob Martin, ein ehemaliger Walmart-Manager, als Interims-CEO fungieren. Gap gab zudem bekannt, dass die Textillinie Old Navy künftig von dem ehemaligen Walmart-Manager Horacio Barbeito geführt werde

KKR / DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom AG ist einem Pressebericht zufolge in finalen Verhandlungen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft. Ein Konsortium der Investoren KKR, Stonepeak und GIP soll derzeit der letzte verbliebene Bieter sein. Das Funkturm-Portfolio der Deutschen Telekom zählt über 33.000 Standorte und wird von Branchenkennern auf rund 18 Milliarden Euro taxiert.

TWITTER

hat in einem Brief an Elon Musk noch einmal auf die Übernahme durch den Milliardär gedrungen. Der Versuch von Musk, die 44 Milliarden US-Dollar teure Übernahme abzubrechen, sei "ungültig und unrechtmäßig", und Twitter habe keine seiner Verpflichtungen verletzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2022 02:04 ET (06:04 GMT)