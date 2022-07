US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstag mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sprechen. Es werde eine "robuste Tagesordnung" geben, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, einschließlich Taiwan und dem Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatten die beiden Präsidenten im März miteinander gesprochen, als Biden Xi warnte, dass China und seine Beziehungen zu den USA unter den Folgen leiden würden, wenn Peking Russland bei seinem militärischen Angriff auf die Ukraine substanziell unterstützen würde.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine erste Rückkehr nach Washington seit dem Ende seiner Amtszeit vor eineinhalb Jahren für erneute Andeutungen einer möglichen weiteren Kandidatur genutzt. Trump sagte, er habe bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 2016 gewonnen und bei der zweiten Kandidatur 2020 noch "viel besser" abgeschnitten. "Wir müssen es vielleicht einfach nochmal machen", fügte der 76-jährige Republikaner hinzu.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,1 Millionen Barrel.

hat im zweiten Quartal 2022 bei steigenden Erlösen erneut weniger verdient. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis sackte auf 16 von 18,5 Milliarden Dollar ab. Je Aktie verdiente der US-Konzern 1,21 Dollar. Analysten hatten mit Erlösen von 69,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,27 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz im Werbegeschäft von Google stieg auf 56,3 von 50,4 Milliarden Dollar.

hat im zweiten Quartal 2022 die Markterwartungen übertroffen und wies einen Gewinn von 747 Millionen Dollar aus nach 1,08 Milliarden 2021. Bereinigt um einmalige Posten verdiente Mondelez 67 Cents pro Aktie. Der Umsatz stieg um 9,5 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Der Konsens hatte auf einen bereinigten Gewinn von 64 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden Dollar gelautet. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Snack- und Süßwarenhersteller nun ein Umsatzwachstum von mehr als 8 Prozent, nach zuvor noch 5 Prozent. Die Gewinnprognose wurde bekräftigt.

Der aktivistische Investor Elliott Management hat sich nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, an Paypal beteiligt. Der Umfang der Beteiligung von Elliott und seine Absichten konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

hat sich in der Opioid-Krise in den USA zur Zahlung von mehr als 4 Milliarden Dollar bereit erklärt, um Klagen beizulegen.

hat die Erwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen und einen Ausblick größtenteils über den Schätzungen abgeliefert. Im zweiten Quartal lag der Nettogewinn bei 2,29 (1,93) Milliarden Dollar oder 2,45 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg von 4,58 auf 5,21 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 2,13 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,65 Milliarden Dollar erwartet. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 bis 2,51 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,9 bis 5,3 Milliarden Dollar, während Analysten mit 2,26 Dollar bzw. 4,98 Milliarden Dollar rechnen.

lässt seine Aktionäre am 13. September über die ursprünglich von Tesla-Gründer Elon Musk angestrebte Übernahme des Kurzbotschaftendienstes abstimmen - obwohl der High-Tech-Milliardär das Geschäft abblasen will. Die Twitter-Führung bezeichnet Musks Rückzug aus der im April geschlossenen Übernahmevereinbarung als "ungültig und unrechtmäßig".

hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und verdiente 3,41 (2,58) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,98 Dollar je Aktie und damit über den Erwartungen der Analysten von 1,75. Die Erlöse wuchsen um 19 Prozent auf 7,28 Milliarden Dollar bei einem Konsenwert von 7,08 Milliarden. "Vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten, erheblicher Wechselkursschwankungen und der Aussetzung unseres Geschäfts in Russland hatte Visa ein sehr starkes Quartal", sagte CEO Al Kelly.

