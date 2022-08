ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,16 94,42 -0,3% -0,26 +31,6%

Brent/ICE 100,20 100,54 -0,3% -0,34 +34,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 200,30 0% 0,00 +234,3%

Die Ölpreise (+0,4 bzw. +0,2%) stabilisierten sich nach dem Vortagesabsturz. Der Preis der Sorte Brent sprang wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Die Nachfragesorgen befeuert durch die Rezessionsängste bestünden aber weiter, hieß es. Aber mit dem Treffen der Lobbygruppe Opec+ am Mittwoch rücke die Angebotsseite wieder verstärkt in den Fokus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,42 1.760,33 +0,4% +7,09 -3,4%

Silber (Spot) 19,98 19,98 +0,0% +0,00 -14,3%

Platin (Spot) 900,84 898,55 +0,3% +2,29 -7,2%

Kupfer-Future 0,00 3,52 0% 0 -20,6%

YTD zu Vortagsschluss

Mit den gestiegenen Marktzinsen büßte Gold an Attraktivität ein, der Preis ermäßigte sich (-0,6%).

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK CHINA / TAIWAN

Taiwan hat China vorgeworfen, bei seinen geplanten Militärmanövern als Reaktion auf den Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi teilweise in taiwanesische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. "Einige der Gebiete von Chinas Übungen dringen in (Taiwans) Territorialgewässer ein", sagte ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums bei einer Pressekonferenz. "Das ist ein irrationaler

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli weiter verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 55,5 (Juni: 54,5) Punkte. Im Juni war der Index deutlich von 41,4 Punkte im Mai gestiegen.

ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,2 Millionen Fass.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg auf Jahressicht um 70 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Der Gewinn sank um 37 Prozent auf 447 Millionen Dollar, was auf Anpassungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Xilinx zurückzuführen ist. Der Halbleiterkonzern stellte für das laufende Quartal einen Umsatz von etwa 6,7 Milliarden Dollar in Aussicht und verfehlte damit die Marktprognose, die von 6,84 Milliarden Dollar ausgegangen war. Im Gegensatz zu Wettbewerber Intel, der seinen Ausblick für das Gesamtjahr in der vergangenen Woche gesenkt hatte, hielt AMD ihre Erlösprognose für das Gesamtjahr trotz eines schwächeren PC-Gesamtmarktes aufrecht.

AIRBNB

hat im zweiten Quartal mit Hilfe starken Umsatzwachstums die Gewinnzone erreicht. Der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar, was dem Konsens der von Factset befragten Analysten entsprach. Der Gewinn betrug 379 Millionen Dollar, Analysten hatten mit 295 Millionen Dollar gerechnet.

PAYPAL

Der aktivistische Investor Elliott Management hat bestätigt, sich mit 2 Milliarden US-Dollar an Paypal beteiligt zu haben.

STARBUCKS

Höhere Lohnausgaben und andere inflationäre Einflüsse haben das Ergebnis des zweiten Quartals belastet. Starbucks verdiente netto 912,9 Millionen US-Dollar und damit 21 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis übertraf der Gewinn von 84 Cent je Aktie die auf 77 Cent lautende Konsensschätzung. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 8,15 Milliarden Dollar zu und entsprach damit den Analystenerwartungen. Die gestiegenen Kosten hätten teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können. Trotz der Inflation sei die Nachfrage der US-Verbraucher stark.

