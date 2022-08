Die USA und Südkorea haben am Montag ihr größtes gemeinsames Militärmanöver seit dem Jahr 2018 begonnen. Die Bedeutung der gemeinsamen Übung liege in der Wiederherstellung des Bündnisses zwischen den USA und Südkorea und der Konsolidierung der gemeinsamen Verteidigungsstruktur, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Beide Länder haben eine Tradition gemeinsamer Übungen, die sie als rein defensiv bezeichnen, die Nordkorea jedoch als Übung für eine Invasion betrachtet.

AUFRÜSTUNG JAPAN

Aufgrund der wachsenden regionalen Bedrohung durch China erwägt Japan die Stationierung von mehr als 1.000 Langstreckenraketen im Süden des Landes. Der Inselstaat wolle die Reichweite seiner bisherigen Antischiffsraketen von 100 Kilometern auf 1000 Kilometer erhöhen, wie die japanische Zeitung Yomiuri berichtete. Mit der neuen Reichweite könnten die Raketen demnach sowohl chinesische Küstengebiete als auch Nordkorea erreichen.

INNENPOLITIK MEXIKO

Fast acht Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko haben die Behörden den damals für die Ermittlungen zuständigen Generalstaatsanwalt festgenommen und Haftbefehle gegen 64 Soldaten und Polizisten erlassen.

AMAZON

Der Online-Händler gehört offenbar zu den Bietern für das Gesundheitsunternehmen Signify Health. Der US-Konzern schließt sich damit anderen großen Bietern an, die in einer Auktion um den Anbieter von häuslichen Gesundheitsdiensten konkurrieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Signify steht in einer Auktion zum Verkauf, die auf einen Erlös von mehr als 8 Milliarden Dollar kommen könnte, so die Personen.

Amazon versucht vor dem Weihnachtsgeschäft neue Einkommenskanäle zu erschließen, indem sie ihre gestiegenen Kosten an Verkäufer weitergibt, die ihre Plattform nutzen. In der vergangenen Woche teilte Amazon Drittanbietern, die die Versanddienste nutzen, mit, dass vom 15. Oktober bis zum 14. Januar eine "Holiday Peak Fulfillment Fee" eingeführt werden soll.

US-BANKENSEKTOR

Einige der größten in den USA tätigen Banken sind nach Informationen informierter Personen dabei, sich mit den Aufsichtsbehörden auf Strafzahlungen über insgesamt 1 Milliarde US-Dollar zu einigen, weil ihre Angestellten dienstliche Themen über Nachrichtendienste wie Whatsapp besprochen haben. Den Angaben zufolge sollen Banken wie Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS Group, je 200 Millionen Dollar zahlen und Institute wie Jefferies und Nomura etwas weniger.

FORD

Dem Autohersteller droht eine Schadenersatzzahlung von 1,7 Milliarden US-Dollar, nachdem ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Georgia ein Urteil in einem Fall gefällt hat, bei dem sich 2014 ein Ford F-250 Pickup überschlagen hatte, wobei zwei Menschen ums Leben kamen.

NSO

Der Chef des israelischen Technologieunternehmens NSO, das die umstrittene Spionagesoftware Pegasus herstellt, tritt zurück. NSO-Mitbegründer Shalev Hulio verlasse im Rahmen einer Umstrukturierung seinen Posten, teilte ein Unternehmenssprecher mit. An seine Stelle rücke der bisherige Vorstand für das operative Geschäft, Yaron Shohat, der auch den Reorganisationsprozess leiten werde. Das verschuldete Unternehmen will sich demnach künftig auf die Nato-Mitgliedsstaaten als Kunden konzentrieren. Die Pegasus-Software des israelischen Herstellers NSO ist in der Lage, sämtliche Daten von damit angegriffenen Mobiltelefonen auszulesen.

