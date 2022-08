+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Laut dem Board-Mitglied der Bank of Japan, Toyoaki Nakamura, wird die Zentralbank ihre starke geldpolitische Lockerung fortsetzen, weil die derzeitige Inflation, die durch höhere Energiepreise ausgelöst wurde, wahrscheinlich nicht nachhaltig sei.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet das vierte mal in Folge erhöht, diesmal um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Außerdem senkte sie die Wachstumsprognose und erhöhte die Inflationsschätzung.

VERBRENNERMOTOREN USA

Der US-Bundesstaat Kalifornien will ab 2035 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten. Dann müssen verkaufte Neuwagen einer für Donnerstag erwarteten Entscheidung der zuständigen kalifornischen Regulierungsbehörde zufolge emissionsfrei fahren. Auf dem Weg dorthin sollen ab 2026 mehr als ein Drittel der verkauften Neuwagen emissionsfrei fahren und ab 2030 dann mehr als zwei Drittel. Die Vorgaben betreffen zwar nur den US-Westküstenstaat, dürften aber Auswirkungen auf weite Teile der USA haben. Ähnliche Pläne wie in Kalifornien gibt es auch in der EU.

AMAZON

will das Geschäft im Gesundheitssektor neu aufstellen, nachdem der Konzern im vergangenen Monat Zukäufe im Gesundheitsbereich getätigt hat. Der selbst aufgebaute Telegesundheitsdienst Amazon Care für Mitarbeiter und Unternehmen soll nun eingestellt werden.

NVIDIA

hat für das laufende Quartal einen Umsatz unterhalb der Markterwartungen in Aussicht gestellt. Grund sind Probleme in der Lieferkette und nicht die mangelnde Nachfrage. Allerdings spürte der Chipkonzern auch im zweiten Geschäftsquartal eine verlangsamte Verbrauchernachfrage. Der Nettogewinn sank deutlich auf 656 Millionen Dollar von 2,37 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 51 Cents pro Aktie, Analysten hatten mit 50 Cents bei einem Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar gerechnet, exakt so viel, wie Nvidia auch auswies.

SALESFORCE

Der SAP-Wettbewerber hat mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, jedoch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Zudem kündigte Salesforce einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar an. Der Umsatz stieg auf 7,72 (6,34) Milliarden Dollar, der Nettogewinn fiel auf 68 (535) Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 1,19 Dollar bei einem Analystenkonsens bei 1,03 Dollar. Die bei Vorlage der Erstquartalszahlen Ende Mai erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde gesenkt.

