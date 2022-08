Die Ölpreise wurden im späten Handel belastet von der Aussicht, dass bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommt, falls es zu einer Einigung im Atomstreit mit Teheran kommt. Anfangs hatten noch Spekulationen auf eine Kürzung der Opec-Fördermenge die Preise gestützt, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Vertreter des Kartells entsprechende Andeutungen gemacht hatten. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI sank um 2,5 Prozent auf 92,52 Dollar. Brent fiel um 1,9 Prozent auf 99,34 Dollar.

Der Goldpreis profitierte etwas vom nachgebenden Dollar und sinkenden Anleiherenditen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.757 Dollar.

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Aug +2,6% (PROG: +2,5%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Aug +2,9% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Aug +0,3% gg Vm

FED

Die US-Notenbank sollte die Zinsen rasch und in großen Schritten erhöhen, so dass der Leitzins zum Jahresende bei 3,75 bis 4,00 Prozent stehe, meint James Bullard, Präsident der Notenbankfiliale von St. Louis. Bullard verwies in einem Interview mit CNBC auf die aktuell hohe Inflation und den gleichzeitig starken Arbeitsmarkt. Der Zeitpunkt sei günstig, um die Zinsen auf das angemessene Niveau zu bringen. Bullard argumentierte, dass große Zinsschritte in einer frühen Phase des Erhöhungszyklus richtig seien, denn sie zeigten, dass die Fed die Bekämpfung der Inflation ernst nehme. Es sei notwendig, die Zinsen auf ein Niveau zu bringen, das die Inflation drücke. Auf dem aktuellen Niveau sei das nicht der Fall.

INNENPOLITIK USA

Bei den Kongresswahlen im November geht es nach den Worten von US-Präsident Joe Biden um die "Rettung der Demokratie". Bei einem Wahlkampfauftritt in Rockville bei Washington griff Biden die oppositionellen Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump am Donnerstag scharf an und beschrieb sie als eine Partei voller "Wut, Gewalt, Hass und Spaltung". Die Demokraten stünden dagegen für die "Zukunft" sowie für "Einigkeit, Hoffnung und Optimismus".

INNENPOLITIK USA

Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump muss das Justizministerium Teile des Dokuments veröffentlichen, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Der Bundesrichter Bruce Reinhart wies das Ministerium am Donnerstag an, die eidesstattliche Erklärung am Freitag (12.00 Uhr Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ) öffentlich zu machen. Viele Passagen dürfen aber geschwärzt werden.

KLIMAPOLITIK USA

In Kalifornien werden ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen. Das am Donnerstag von der Emissionsschutzbehörde des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates verkündete Aus für Autos mit Benzin- und Dieselantrieb setzt ein im September 2020 formuliertes Ziel des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom um. Die rasche Erhöhung der Anzahl emissionsfreier Fahrzeuge auf kalifornischen Straßen werde "Emissionen und Umweltverschmutzung drastisch reduzieren", erklärte Behördenchefin Liane Randolph.

BOEING

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing will im Februar einen ersten bemannten Testflug mit seiner Raumkapsel Starliner absolvieren. Wie Boeing und die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag mitteilten, sollen die Astronauten Barry Wilmore und Sunita Williams mit der Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS fliegen und acht Tage dort andocken. Boeing hatte ursprünglich gehofft, schon vor Ende des Jahres einen ersten bemannten Raumflug zu starten.

T-MOBILE US

Kunden von T-Mobile US sollen künftig auch an abgelegenen Orten in Nationalparks oder auf großen Seen telefonieren und Daten übertragen können, wo es keinen Empfang mit klassischem Mobilfunk gibt. Die US-Tochter der Deutschen Telekom schloss dazu eine Vereinbarung mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk . T-Mobile-Kunden sollen künftig Verbindungen zu Starlink-Satelliten bekommen, die SpaceX in die Erdumlaufbahn bringen will. Bis Ende 2023 werde ein Test mit Textnachrichtendiensten gestartet, teilten beide Seiten mit.

TWITTER

Im Rechtsstreit zwischen Elon Musk und Twitter um die gescheiterte 44-Milliarden-Dollar-Übernahme hat ein Gericht in Delaware die Globalforderung des exzentrischen Milliardärs nach Herausgabe von vollständigen Nutzerdaten als "absurd weit gefasst", zurückgewiesen. Zugleich ordnete das Gericht nach einer Anhörung aber an, dass das Social-Media-Unternehmen einen Teil der Informationen zur Verfügung stellt.

