Die Anwälte des früheren US-Präsidenten Donald Trump haben erneut die Durchsuchung des Anwesens des Ex-Staatschefs kritisiert und eine unabhängige Überprüfung der beschlagnahmten Dokumente gefordert. Die Anwälte bekräftigten in dem am Mittwoch eingereichten Gerichtsdokument zudem ihre Forderung, dass ein Gericht einen sogenannten Special Master einsetzt, einen unabhängigen Prüfer, der die vom FBI beschlagnahmten Dokumente untersucht und festlegt, welche Unterlagen Trump zurückgegeben werden müssen. Am Donnerstag steht eine Gerichtsanhörung dazu an.

MENSCHENRECHTE CHINA

Die Vereinten Nationen haben "schwere Menschenrechtsverletzungen" in der chinesischen Region Xinjiang angeprangert und sehen Hinweise auf "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet legte am späten Mittwochabend nur Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit ihren mit Spannung erwarteten Bericht zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang vor. Darin ist unter anderem von "glaubhaften" Foltervorwürfen die Rede.

INFLATION INDONESIEN

Die Kernverbraucherpreise stiegen im August um 3,04 Prozent zum Vorjahr. Im Juli hatte der Preisauftrieb 2,86 Prozent betragen.

KONJUNKTUR MEXIKO

Die Bank of Mexico senkt ihre Wachstumsprognose für 2023 aufgrund der Erwartung einer langsameren globalen Wirtschaftstätigkeit und einer schwächeren Auslandsnachfrage nach mexikanischen Waren, insbesondere aus den USA. Die Zentralbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr um 1,6 Prozent wachsen wird, nachdem die Prognose zuvor noch 2,4 Prozent betragen hatte

BRUTTOINLANDSPRODUKT SÜDKOREA

Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal in zweiter Lesung um 2,9 Prozent zum Vorjahr; damit wurde der vorläufig gemeldete Wert bestätigt. Im Vergleich zum Vorquartal betrug der Anstieg revidiert ebenso wie vorläufig gemeldet 0,7 Prozent.

GOOGLE / TRUTH SOCIAL

Das US-Technologieunternehmen Google weigert sich, die App von Donald Trumps Onlinedienst Truth Social in seinem App Store Google Play anzubieten. Grund dafür seien ein Mangel an Moderation sowie "mehrere Verstöße" gegen die Google-Richtlinien, sagte ein Konzernsprecher. Truth Social erklärte laut Google daraufhin, dass das Unternehmen "an diesen Fragen arbeite".

RIO TINTO

hat sich mit der kanadischen Turquoise Hill Resources Ltd. über die Konditionen für Übernahme ihrer ausstehenden Aktien geeinigt. Rio Tinto besserte die Offerte nochmals nach und zahlt nun je Aktie 43 kanadische Dollar (32,65 US-Dollar) in bar für die Holdinggesellschaft eines mongolischen Minenprojektes. Zuletzt lag das Angebot bei 40 kanadischen Dollar.

