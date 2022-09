Der UN-Bericht über die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang untermauert nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken den Völkermord-Vorwurf der USA. "Dieser Bericht vergrößert und bestätigt unsere große Besorgnis über den anhaltenden Genozid und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, welche die Behörden der Volksrepublik China an den Uiguren begehen", erklärte Blinken. Washington werde Peking weiterhin für die Vorgänge in Xinjiang "zur Rechenschaft ziehen".

Die südkoreanischen Verbraucherpreise stiegen im August zum Vorjahr um 5,7 Prozent, Volkswirte hatten den Anstieg auf 6,1 Prozent geschätzt. Auf Monatssicht sanken die Preise um 0,1 Prozent; hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden. In der Kernrate wurde ein Anstieg um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 0,3 Prozent zum Vormonat verzeichnet.

hat in seinem jüngsten Quartal dank der Nachfrage von seinen Cloud- und Geschäftskunden mehr verdient als erwartet. Das Unternehmen erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinn von 3,07 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,88 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 9,73 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 9,56 US-Dollar.

verkaufen ihre Anteile an einem der größten Öl - und Gasproduzenten Kaliforniens an den deutschen Vermögensverwalter Ikav Capital Partners GmbH. Aera Energy LLC, ein Joint Venture der beiden Ölgiganten, ist laut seiner Website für fast ein Viertel der Produktion in Kalifornien verantwortlich.

hat nach einem 29-prozentigen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Prognose für Einnahmen und Ergebnis im Gesamtjahr deutlich angehoben. Der Anbieter von Sport- und Yogabekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenengpässen und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 1,87 Milliarden Dollar - das waren etwa 100 Millionen Dollar mehr als von Analysten erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie standen 2,20 Dollar, während von Factset befragte Analysten im Mittel mit 1,86 Dollar gerechnet hatten.

hat den Konsumgüter-Manager und Reckitt-Chef Laxman Narasimhan zu ihrem neuen CEO ernannt. Laxman übernimmt den Job vom früheren Chef Howard Schultz , der wieder vorübergehend das Ruder übernommen hatte, um den Kaffeekonzern durch steigende Kosten, einen gewerkschaftlichen Druck und Herausforderungen in Übersee zu steuern.

