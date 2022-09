Die Regierung von US-Präsident Joe Biden lehnt eine Einstufung Russlands als einen "staatlichen Sponsor des Terrorismus" ab. Dieser Schritt sei "nicht der effektivste oder stärkste Weg", um "Russland zur Verantwortung zu ziehen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Vielmehr sei eine Einstufung als "Terrorstaat" kontraproduktiv, da sie die Lieferung von Hilfsgütern in die vom Krieg verwüstete Ukraine behindern oder die Vermittlungen der Vereinten Nationen mit der Türkei zur Getreideausfuhr aus blockierten ukrainischen Häfen beeinträchtigen könnte.

APPLE

muss umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro Strafe zahlen, weil der Konzern in Brasilien Smartphones ohne Ladekabel verkauft hat. Brasilianische Behörden warfen dem Unternehmen "diskriminierende Praktiken" vor und forderten einen sofortigen Stopp des Verkaufs von Smartphones der Marke iPhone - unabhängig von Modell und Generation -, die nicht mit einem Ladegerät ausgestattet sind.

JUUL

hat sich mit 34 US-Bundesstaaten auf Bußgeldzahlungen in Höhe von 438,5 Millionen US-Dollar geeinigt, um ein Verfahren gegen ihn beizulegen. Die Bundesstaaten werfen dem Hersteller von E-Zigaretten vor, seine Produkte gezielt an Minderjährige vermarktet zu haben. Wie der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, mitteilte, soll Juul laut der Vereinbarung in den kommenden sechs bis zehn Jahren Zahlungen an einzelne US-Staaten leisten.

===

