Der Dollar schwächelte, der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach. Der Euro stieg kräftig um 1,0 Prozent und knackte die Marke von 1,00 Dollar. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung noch zeitweise auf ein 20-Jahrestief gefallen. Gestützt wurde der Euro von der Erwartung einer starken EZB- Zinserhöhung . "Wir glauben, dass die andauernde Schwäche des Euro-Wechselkurses und zusätzlicher Druck durch importierte Inflation den geldpolitischen Rat (der EZB) dazu reizen könnte, eine Erhöhung vorzunehmen, die größer sein könnte als die der Fed", so Gilles Moec, Chefökonom bei AXA Investment Managers. AXA IM erwartet eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte.

Sehr schwach - Die Ölpreise gaben um bis zu knapp 6 Prozent nach. Schwache Konjunkturdaten aus China hätten den globalen Konjunktursorgen neue Nahrung verliehen und damit den Befürchtungen einer fallenden Ölnachfrage, hieß es aus dem Markt. Auch der europäische Gaspreis gab nach, wenn auch weniger stark.

Am frühen Donnerstag erholen sich die Preise etwas, gestützt von einer Prognose der staatlichen Energy Information Administration in den USA, wonach sich die Nachfrage nach Öl Ende dieses und Anfang kommenden Jahres beleben wird. Grund dafür sei, dass vor allem in Europa aufgrund der Gaskrise verstärkt auf Öl ausgewichen werde.

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und den sinkenden Marktzinsen um 0,9 Prozent zu.

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar deutlich zu.

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Juli nicht gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, wiesen fünf Distrikte ein leichtes bis moderates Wachstum auf, fünf weitere verzeichneten eine leichte bis moderate Abschwächung. Das Preisniveau war weiterhin deutlich erhöht. Alle Distrikte meldeten substanzielle Preiserhöhungen, insbesondere für Nehrungsmittel, Mieten und Energie. Auf der anderen Seite milderten niedrigere Benzinpreise und die Abkühlung der Nachfrage insgesamt den Kostendruck etwas ab.

Der neue Leiter der Bankenregulierung bei der US-Notenbank Fed hat gefordert, dass die Notenbank das Finanzsystem sicherer und fairer gegenüber den Verbrauchern gestalten soll. Er signalisierte zudem, dass er bei Bankenfusionen eine rigorosere Gangart an den Tag legen will. Die ersten öffentlichen Äußerungen von Michael Barr seit seiner Amtsübernahme im Juli deuten auf eine aggressivere Herangehensweise bei der Überwachung der Wall-Street-Banken hin als unter seinem republikanischen Vorgänger Randal Quarles.

Die Behörden haben den Corona-Lockdown in der Mega-Metropole Chengdu verlängert. Die meisten der 21 Millionen Einwohner der Stadt in der südwestlichen Provinz Sichuan dürfen ihre Wohnungen damit weiterhin nicht verlassen. Eigentlich hätte der Lockdown am Mittwoch enden sollen, doch stattdessen erklärte die Stadtverwaltung, die ganze Stadt werde ihren "Angriff in Richtung einer Null-Weiterverbreitung fortsetzen". Daher werde der vor einer Woche ausgerufene Lockdown um eine weitere Woche verlängert.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel vermeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,8 Millionen Barrel nach minus 3,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

Nach den vielen Neueinstellungen der vergangenen Jahre wird der Onlinekonzern Amazon das Tempo bei der Schaffung neuer Jobs wohl verlangsamen, wie CEO Andy Jassy am Mittwoch auf einer Konferenz in Beverly Hills sagte.

hat die nächste Serie von iPhones vorgestellt. Insgesamt gibt es vier neue Smartphones der Reihe iPhone 14 - jeweils zwei Größen in der Basisversion und in der teureren Pro-Version. Zudem gab es drei neue Smartwatches und aktualisierte Kopfhörer.

