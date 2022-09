Der Iran hat eine gemeinsame Erklärung, in der London, Paris und Berlin "ernsthafte Zweifel" an Teherans Willen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens geäußert hatten, als "unkonstruktiv" zurückgewiesen. Es sei "überraschend und bedauerlich", dass die drei europäischen Staaten eine derart "unkonstruktive" Erklärung abgäben, während die diplomatischen Kontakte zwischen den Verhandlungspartnern andauerten, erklärte Außenamtssprecher Nasser Kanani.

WALDBRAND USA

In der kalifornischen Sierra Nevada breitet sich ein neuer Waldbrand aus. Das sogenannte Mosquito Fire vernichtete in der Bergregion im Zentrum des US-Bundesstaats in nur vier Tagen mehr als 16.600 Hektar Wald, wie die kalifornische Feuerwehr meldete. Nur rund 10 Prozent des Feuers konnten demnach unter Kontrolle gebracht werden.

===

September 12, 2022 02:03 ET (06:03 GMT)