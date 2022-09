Argentinien will sich trotz kriselnder Wirtschaft an seine Vereinbarung mit dem IWF zur Reduzierung des Haushaltsdefizits halten. Das sagte Wirtschaftsminister Sergio Massa bei einem Treffen mit IWF-Direktorin Kristalina Georgieva. Argentinien und der IWF hatten sich auf ein Rückzahlungsabkommen geeinigt, welches das Parlament im März billigte. Demnach muss Argentinien 44 Milliarden Dollar an den IWF zurückzahlen.

T-MOBILE US

hat sich in die Flut großer US-Unternehmen eingereiht, die im September auf dem Anleihemarkt Kredite aufnehmen im Hinblick auf die nächste erwartete große Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Die dreiteilige Anleiheemission hat vein Volumen von rund 3 Milliarden Dollar. T-Mobile reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme zu der Emission.

TWITTER

Im Streit um eine Übernahme von Twitter durch Elon Musk senden die Aktionäre des Kurzbotschaftendienstes eine klare Botschaft. Erste Abstimmungsergebnisse zeigten eine deutliche Mehrheit für den 44 Milliarden US-Dollar schweren Deal, aus dem Musk aussteigen will, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten.

VISA

sieht ihrem Finanzchef zufolge weiterhin Anzeichen dafür, dass sich die Verbraucherausgaben trotz des wirtschaftlichen Drucks gut halten. Sicherlich gibt es in der gegenwärtigen Wirtschaft "viel Grund zur Sorge", sagte Visa-CFO Vasant Prabhu. "Das Verbrauchervertrauen ist in den USA stark angeschlagen", sagte Prabhu, und der Krieg in der Ukraine bringt weitere geopolitische Unsicherheit mit sich. "Trotz alledem sind die Verbraucherausgaben bemerkenswert stabil", so Prabhu.

BLUE ORIGIN

Beim Start einer Weltraumkapsel des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist es zu einem größeren Zwischenfall gekommen. Kurz nach dem Start einer unbemannten Kapsel mit Forschungsausrüstung im US-Bundesstaat Texas stürzte die Trägerrakete zu Boden. Die Kapsel selbst sei unbeschädigt.

