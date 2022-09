Die Aktionäre des Kurzbotschaftendienstes haben für eine Übernahme von Twitter durch Elon Musk gestimmt. Der Tesla-CEO will aus dem Deal aussteigen. Die Abstimmung der Twitter-Aktionäre fand am selben Tag statt, an dem der Whistleblower Peiter Zatko bei einer Anhörung des Justizausschusses des Senats erklärte, dass Twitter den Sicherheitsstandards der Branche "zehn Jahre hinterherhinke" und die riesigen gesammelten Datenmengen kaum im Griff habe.

RIO TINTO

Rio Tinto und die China Baowu Steel schmieden ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung des 2-Milliarden-Dollar-Eisenerzprojekts Western Range in der australischen Region Pilbara. Zudem wollen die Gesellschaften ein Abkommen unterzeichnen, wonach Baowu über einen Zeitraum von etwa 13 Jahren fast die Hälfte der Minenproduktion abnehmen werde. An dem Gemeinschaftsunternehmen soll Rio Tinto 54 Prozent und Baowu 46 Prozent halten.

