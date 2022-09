METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.688,65 1.696,00 -0,4% -7,36 -7,7%

Silber (Spot) 19,43 19,73 -1,5% -0,30 -16,7%

Platin (Spot) 904,50 909,85 -0,6% -5,35 -6,8%

Kupfer-Future 3,54 3,54 0% 0 -20,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich etwas leichter, nachdem steigende Marktzinsen und ein festerer Dollar den Preis des zinslosen Edelmetalls zuletzt deutlich belastet hatten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank steht möglicherweise vor einer grundlegenden Strukturreform. Im Rahmen einer Analyse, die Finanzminister Jim Chalmers im Juli einleitete, soll auch untersucht werden, ob die Ausführungen und das Abstimmungsverhalten der geldpolitischen Entscheidungsträger auf den monatlichen Board-Sitzungen öffentlich gemacht werden sollen.

HANDEL JAPAN

Die japanischen Exporte sind im August dank der robusten Nachfrage nach Autos abermals gestiegen. Sie kegten um 22,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach 19 Prozent im Juli. Es war der 18. Anstieg in Folge. Ökonomen hatten im Factset-Konsens mit 23,9 Prozent allerdings mehr erwartet. Am stärksten legten die Ausfuhren in die USA mit 33,8 Prozent zu, hauptsächlich wegen der starken Nachfrage nach Autos und Anlagen für die Halbleiter-Herstellung.

Importe Aug +49,9% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Aug Defizit 2,8173 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 2,3 Bill JPY)

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 2Q sb +1,7% (PROG: +1,0%) gg Vorquartal

BIP 2Q +0,4% (PROG: unverändert) gg Vorjahr

ATOMKRISE IRAN

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht die Atomverhandlungen mit dem Iran "in einer Sackgasse" und erwartet kurzfristig keinen Durchbruch. Als Koordinator der Verhandlungen sei es seine Aufgabe, die Positionen zusammenzuführen - diese gingen seit dem Sommer jedoch leider auseinander, sagte Borrell.

AMAZON

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Klage gegen den US-Onlinehändler wegen Wettbewerbsverzerrung eingereicht. Amazon setze Händler unter Druck, ihre Waren nicht auf anderen Webseiten billiger anzubieten, erklärte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta.

TESLA

Der Elektroauto -Pionier legt seine Pläne zur Herstellung von Batteriezellen in Deutschland offenbar auf Eis, um sich für Steuervergünstigungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in den USA zu qualifizieren. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, denkt Tesla darüber nach, die Zellfertigungsanlagen, die im Werk in der Nähe von Berlin eingesetzt werden sollen, in die USA zu verlagern.

