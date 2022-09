Der Hurrikan "Fiona" hat in Puerto Rico einen kompletten Stromausfall und massive Schäden verursacht. Heftige Regenfälle hätten Erdrutsche ausgelöst, sagte Gouverneur Pedro Pierluisi. "Die Schäden sind in mehreren Regionen katastrophal." Straßen seien durch umgestürzte Bäume und Strommasten blockiert. In der Stadt Utuado stürzte zudem eine Brücke ein. Am Montag könnte der Hurrikan laut Wettervorhersagen die Dominikanische Republik erreichen.

USA/ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN

Nach den jüngsten Gefechten zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Aserbaidschan für die Eskalation verantwortlich gemacht. Die Spitzenpolitikerin sprach am Sonntag bei einem Besuch in Eriwan von "illegalen und tödlichen Angriffen Aserbaidschans auf armenisches Gebiet". Pelosi war am Samstag für einen dreitägigen Besuch in Armenien eingetroffen.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Förderstellen stieg in der Vorwoche um 8 auf 599. In den beiden vorangegangenen Wochen war sie gesunken.

TESLA

will im laufenden Jahr den Verkauf in Deutschland deutlich erhöhen. "Unser Ziel ist es, den Absatz jedes Jahr zu verdoppeln, somit wären wir 2022 bei rund 80.000 Einheiten", sagte ein Standort-Verantwortlicher von Tesla der Automobilwoche. 2021 lieferte Tesla 39.714 Einheiten aus und würde damit als reiner Hersteller von Elektroautos in Deutschland zu etablierten Marken wie Toyota aufschließen. Toyota kam demnach 2021 auf 71.890 Neuzulassungen.

