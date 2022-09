hat im Prozess um eine 13 Milliarden Dollar schwere Übernahme einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums gegen den Krankenversicherer zurück, wonbach die Akquisition von Change Healthcare den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen würde.

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY

will bei seinem Börsengang bis zu 8,11 Milliarden Hongkong-Dollar erlösen, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro. Der Elektroautobauer will das Geld in die Forschung und Entwicklung sowie die Expansion stecken. Zhejiang Leapmotor konzentriert sich vor allem auf das mittlere bis obere Segment des chinesischen Elektroautomarktes.

September 20, 2022 01:50 ET (05:50 GMT)