- US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhebliche Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg bescheinigt. Er halte Putin eigentlich für einen "rationalen Akteur", beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich der Kreml-Chef aber "erheblich verkalkuliert", sagte Biden.

- Nach der massiven russischen Angriffsserie haben die G7-Staaten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten sagten dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "so lange wie nötig" finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Hilfe zukommen zu lassen.

GELDPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die Bank of England wird ihre Anleihekäufe zur Rettung von Pensionsfonds nach den Worten von Gouverneur Andrew Bailey wie geplant am Freitag einstellen. Die Fonds seien mit einem "beispiellosen" Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen und "sehr großen Nachschussforderungen" infolge der Hebelwirkung ihrer Liability Driven Investment Fonds konfrontiert.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, rechnet nicht mit einer Zinserhöhungspause oder einer Umkehrung des aktuellen Kurses der US-Notenbank. "Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Konditionen und der Aussichten kommt das größere Risiko meiner Meinung nach von einer zu geringen geldpolitischen Straffung, womit man der Inflation erlauben würde, hoch zu bleiben und sich in der Wirtschaft festzusetzen", sagte sie laut Manuskript in einer Rede.

GENERAL ELECTRIC

Der US-Industriekonzern hat bei der US-Börsenaufsicht Dokumente für die geplante Abspaltung seines Healthcare-Geschäftes eingereicht. Am Dienstag sei eine sogenannte "Formular 10"-Registrierungserklärung eingereicht worden, teilte die General Electric Co mit. Das neue Unternehmen, das den Namen GE HealthCare tragen wird, wird aus vier Geschäftsbereichen bestehen: Bildgebung, Ultraschall, Lösungen für die Patientenversorgung und pharmazeutische Diagnostik. Vor einem Monat hatte GE die Abspaltung des Healthcare-Geschäftes für Anfang Januar 2023 angekündigt. Die Abspaltung des Energiebereichs ist laut Angaben vom November für 2024 vorgesehen. GE plant, mindestens 80,1 Prozent der GE HealthCare-Stammaktien an die GE-Aktionäre auszugeben und einen Anteil von 19,9 Prozent zu behalten.

INTEL

- Intel will einem Agenturbericht zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Einzelheiten dazu könnten bei der Vorlage der Quartalsergebnisse am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Ein Intel-Sprecher wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

- Der Chiphersteller gibt sich eine neue Struktur und strebt eine stärkere Trennung der Entscheidungsgremien zwischen den Bereichen Chipdesign und den Chipfabriken an. Dies ist Teil der Strategie von CEO Pat Gelsinger, das Unternehmen zu erneuern und die Rendite zu steigern. Die neue Struktur, die Gelsinger am Dienstag in einem Brief an die Mitarbeiter ausführte, soll dazu führen, dass Intels Netzwerk von Fabriken wie ein Auftragsfertigungsbetrieb für Chips arbeitet und Aufträge sowohl von Intel-Ingenieuren als auch von externen Chip-Unternehmen gleichberechtigt entgegennimmt.

