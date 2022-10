METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.646,99 1.652,30 -0,3% -5,31 -10,0%

Silber (Spot) 18,67 18,78 -0,6% -0,11 -19,9%

Platin (Spot) 900,00 910,00 -1,1% -10,00 -7,3%

Kupfer-Future 3,36 3,38 -0,8% -0,03 -24,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank bremste den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich wenig verändert bei 1.650 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Seiji Adachi, Boardmitglied bei der Bank of Japan (BoJ), ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre expansive Geldpolitik fortsetzen und in Anbetracht der Sorge vor einem weltweiten Konjunkturrückgang vorsichtig sein. "Die Geschichte lehrt uns, dass es mit einem großen Risiko verbunden ist, die Geldpolitik zu straffen, wenn ein Sturm droht", sagte Adachi.

ERDÖLMARKT USA

Angesichts der hohen Ölpreise will US-Präsident Joe Biden die Freigabe von weiteren 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA bekannt geben. In einer Rede werde der US-Präsident zudem deutlich machen, dass zur Dämpfung der hohen Preise noch weitere Freigaben möglich seien, sagte ein US-Regierungsvertreter.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 7,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,2 Millionen Barrel nach plus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.

BHP

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Eisenerz, Kupfer und Nickel in den ersten drei Monaten seines Geschäftsjahres gesteigert. Die Produktion von Energie und Stahlkohle war jedoch geringer als im Vorjahreszeitraum. Der Bergbaukonzern produzierte in den drei Monaten von Juli bis September 65,1 Millionen Tonnen Eisenerz, den wichtigsten Bestandteil von Stahl, das sind 3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. BHP führte den Anstieg auf eine starke operative Leistung in seinen westaustralischen Minen und weniger pandemiebedingte Unterbrechungen zurück.

