METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.632,23 1.629,15 +0,2% +3,08 -10,8%

Silber (Spot) 18,47 18,48 -0,0% -0,00 -20,8%

Platin (Spot) 887,90 886,93 +0,1% +0,98 -8,5%

Kupfer-Future 3,37 3,34 +1,0% +0,03 -23,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der festere Dollar und die höheren Anleiherenditen drückten den Goldpreis. Der Preis für die Feinunze gab 1,4 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US- GELDPOLITIK

Der Präsident der Fed von St. Louis geht davon aus, dass sich die Inflation infolge geringerer Verkaufspreise von Unternehmen verlangsamen werde. Die Teuerung wird zurückgehen, wenn die Unternehmen anfangen, sich um Marktanteile zu sorgen und die Preise nicht mehr erhöhen, wie James Bullard erklärte. Desinflation werde kommen, wenn die Unternehmen aufhörten, die Preise zu erhöhen.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank hat wichtige Referenz-Zinssätze wie erwartet unverändert gelassen. Die People's Bank of China beließ den Leitzins für einjährige Kredite bei 3,65 Prozent und den Leitzins für fünfjährige Kredite bei 4,3 Prozent. Den einjährigen Zinssatz, die sogenannte Loan Prime Rate (LPR), können Banken Unternehmen und Haushalten anbieten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Exporte in Japan sind im September den 19. Monat in Folge gestiegen, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Autos und mineralischen Brennstoffen. Wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, kletterten die Exporte um 28,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die von Factset befragten Ökonomen mit 27,1 Prozent erwartet haben. Im August waren die Exporte um 22,1 Prozent gestiegen. Die Ausfuhren in die USA führten das Wachstum an und stiegen um 45,2 Prozent, was vor allem auf die robuste Nachfrage nach Kraftfahrzeugen sowie Bau- und Bergbaumaschinen zurückzuführen war. Auch die Ausfuhren in die EU waren mit einem Plus von 33,2 Prozent stark, was auf die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen, Stahl und Halbleiterausrüstungen zurückzuführen ist.

TESLA

hat wegen Änderungen an seiner Lieferstruktur die Absatzerwartungen für das laufende Jahr gebremst. Sorgen um eine schwächelnde Nachfrage angesichts der drohenden Rezession wischte Konzernchef Elon Musk jedoch beiseite. Im dritten Quartal erzielte der Elektroautohersteller zwar fast einen Rekordgewinn, verfehlte aber die Umsatzerwartungen. Dank höherer Preise stieg der Nettogewinn im dritten Quartal auf knapp 3,29 Milliarden US-Dollar von 1,6 Milliarden. Analysten hatten mit 3,2 Milliarden gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 21,45 Milliarden Dollar von 13,8 Milliarden. Hier hatten die Analysten gut 22 Milliarden erwartet.

PHILIP MORRIS

Der Tabakkonzern nimmt mehr Geld für Zukäufe in die Hand. Das Unternehmen plane, sein Angebot für die Swedish Match AB zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zudem hat der Konzern eine Vereinbarung mit Altria über den Rückkauf der US-Vermarktungsrechte an der Marke Iqos für 2,7 Milliarden US-Dollar erzielt, wie beide Unternehmen mitteilten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2022 02:02 ET (06:02 GMT)