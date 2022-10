METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.654,80 1.657,83 -0,2% -3,03 -9,6%

Silber (Spot) 19,30 19,42 -0,6% -0,12 -17,2%

Platin (Spot) 940,60 935,35 +0,6% +5,25 -3,1%

Kupfer-Future 3,49 3,49 -0,1% -0,00 -21,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar und nachgebenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,7 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat wie angekündigt den früheren Präsidenten Donald Trump vorgeladen. In einem am Freitag veröffentlichten Brief fordert das Gremium den Republikaner auf, etwa ab dem 14. November unter Eid auszusagen. Bereits bis zum 4. November soll Trump demnach angeforderte Dokumente vorlegen.

INNENPOLITIK CHINA

Chinas Staatschef Xi Jinping ist für eine historische dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei bestätigt worden. Das Zentralkomitee der Partei wählte ihn bei einer nicht öffentlichen Abstimmung für weitere fünf Jahre in das Amt. Xi hat wie erwartet seine engsten Verbündeten in den Ständigen Ausschuss des Politbüros geholt und damit seine Macht auf dem Weg in eine historische dritte Amtszeit als Präsident weiter gefestigt.

SÜDKOREA / NORDKOREA

An der umstrittenen Seegrenze zwischen Nordkorea und Südkorea haben beide Seiten Warnschüsse abgefeuert. Ein nordkoreanisches Handelsschiff habe am frühen Montagmorgen die Seegrenze zu Südkorea überquert, woraufhin die südkoreanische Armee die Warnschüsse abgegeben habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte. Das Schiff sei dann in Richtung Norden umgedreht. Die nordkoreanische Armee erklärte ihrerseits, ein südkoreanisches Armeeschiff sei in nordkoreanisches Gebiet "eingedrungen".

UKRAINE-Krieg

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in einer gemeinsamen Erklärung die russischen Anschuldigungen zurückgewiesen, die Ukraine plane den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe mit radioaktivem Material. In der Erklärung wird Russland davor gewarnt, derartige Anschuldigungen als "Vorwand für die Eskalation" seines Kriegs gegen die Ukraine zu benutzen. Dies würde "von der Welt durchschaut" werden.

GROßBRITANNIEN

Nach tagelangen Spekulationen hat der frühere britische Premierminister seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Amt erklärt. Er werde sich nicht um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss bewerben, gab Johnson am Sonntagabend bekannt. Klarer Favorit für das Amt des Partei- und damit auch Regierungschefs ist damit nun Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 01:43 ET (05:43 GMT)