hat einem Bloomberg-Bericht

zufolge einen Einstellungsstopp für Positionen verhängt, die nicht den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) betreffen. Damit reiht sich die Apple Inc bei anderen Technologiekonzernen ein, die ihre einst robusten Einstellungsinitiativen angesichts des turbulenten Wirtschaftsklimas zurückfahren.

EXPEDIA

erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 3,62 Milliarden Dollar, 22 Prozent mehr als im Vorjahr, und lag damit leicht über dem von Factset ermittelten Konsens der Wall-Street-Analysten von 3,59 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 482 Millionen Dollar, verglichen mit 376 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn von 4,05 Dollar pro Aktie entsprach der Konsensschätzung der Analysten.

PAYPAL

hat bei Vorlage der Drittquartalszahlen die Umsatzprognose reduziert. Paypal erzielte einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,08 (Vj 1,11) Dollar bei einem Nettoumsatz von 6,85 (Vj 6,18) Milliarden Dollar. Beide Werte lagen über den Schätzungen der Wall Street.

STARBUCKS

hat in seinem vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, unterstützt durch einen Anstieg der Verkäufe in den USA. Die Kaffeekette meldete einen Nettogewinn von 878 (Vorjahr: 1.760) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 8,4 (8,15) Milliarden Dollar. Ohne Restrukturierung, Wertminderung und andere Kosten verdiente Starbucks 81 (99) Cent pro Aktie. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 72 Cent bei einem Umsatz von 8,32 Milliarden Dollar erwartet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen weltweit um 7 Prozent. In den USA stieg der Umsatz um 11 Prozent, international ging er jedoch um 5 Prozent zurück. Am Markt war beim Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von nur 4,2 Prozent gerechnet worden.

TWITTER

Nach der Übernahme durch Elon Musk beginnt der Onlinedienst am Freitag, Angestellte zu entlassen. Einer am Donnerstag (Ortszeit) im gesamten Unternehmen verschickten E-Mail zufolge, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, werden die Angestellten zu Beginn der Bürozeit erfahren, ob sie im Unternehmen verbleiben. Berichten der Washington Post und der New York Times zufolge soll rund die Hälfte der 7.500 Twitter-Angestellten ihre Jobs verlieren.

TWITTER

Nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk stoppen vermehrt Unternehmen zunächst ihre Werbung. Dazu gehörten die VW-Tochter Audi, der Lebensmittelkonzern General Mills, der Oreo - und Milka -Hersteller Mondelez International und der Pharmariese Pfizer, sagten informierte Personen dem Wall Street Journal. Einige Werbetreibende fürchteten, dass der neue Eigentümer die Moderation von Inhalten zurückfahren könnte, so dass extreme und anstößige Posts auf der Plattform zunähmen. Andere hielten sich zurück, weil nach der Entlassung der Twitter-Führungsspitze unklar sei, wohin Twitter steuere.

