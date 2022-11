Nordkorea hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, es habe heimlich Artilleriemunition an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Nordkorea betreibe keine Rüstungsgeschäfte mit Russland und habe auch "nicht die Absicht, dies in der Zukunft zu tun", hieß es in dessen Erklärung.

USA -Politik

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Erklärung für die kommende Woche angekündigt - und damit die Spekulationen weiter angeheizt, dass er erneut für das Präsidentenamt kandidieren will. Am 15. November werde er eine "sehr große Ankündigung" machen, sagte Trump.

ACTIVISION BLIZZARD

hat im dritten Quartal weniger Umsatz erzielt und auch weniger verdient. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. Der Nettogewinn lag bei 435 Millionen Dollar, gegenüber 639 Millionen im Vorjahr. Bereinigt lag der Gewinn bei 0,68 Dollar je Aktie, über der Erwartung von Analysten von 0,50 Dollar. Der Umsatz sank von 2,07 auf 1,78 Milliarden Dollar.Die Prognose lautete hier auf 1,7 Milliarden.

VOLVO/GEELY

Volvo trennt sich von seiner Beteiligung am Zulieferer Aurobay und verkauft sie an seinen Mutterkonzern Geely Automobile. Der Schritt ist Teil der Strategie des schwedischen Autobauers, in den kommenden Jahren ausschließlich Elektrofahrzeuge herzustellen.

LYFT

ist bei seinen Nutzerzahlen anders als Rivale Uber noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie angekommen. Zudem weitete das Unternehmen seinen Verlust im dritten Quartal stärker als erwartet aus. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten 1,06 Milliarden erwartet. Das EBITDA sank auf 66,2 von 67,3 Millionen Dollar. Hier hatte die Analystenprognose lediglich auf 62 Millionen Dollar gelautet. Unter dem Strich fuhr Lyft mit 422 Millionen Dollar einen deutlich höheren Verlust ein als die vom Markt erwarteten 172 Millionen Dollar.

