wird am Mittwoch mit der Entlassung von Mitarbeitern beginnen, wie der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg Führungskräften erklärte. Es wird erwartet, dass die bevorstehenden Entlassungen der Facebook-Mutter mehrere Tausend Mitarbeiter betreffen und wahrscheinlich die größten des Jahres in der Technologie-Branche sein werden, wie das Wall Street Journal zuvor berichtet hatte. Zuckerberg sagte, dass er für die Fehltritte des Unternehmens verantwortlich sei und dass sein übermäßiger Optimismus zu einer Überbesetzung geführt habe, so Personen, die mit dem Treffen vertraut waren.

NEWS CORP

hat im abgelaufenen Quartal einen leichten Umsatzrückgang verbucht. Negative Wechselkurseffekte und rückläufige Einnahmen im Buchgeschäft zehrten anhaltendes Wachstum der Wall-Street-Journal-Muttergesellschaft Dow Jones & Co. mehr als auf. Der Medienkonzern meldete einen 1-prozentigen Umsatzrückgang auf 2,48 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sank um 80 Prozent auf 40 Millionen Dollar. Vor allem das Buchverlagsgeschäft schwächelte.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien im Wert von rund 4 Milliarden Dollar verkauft. Das geht aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht hervor. Demnach veräußerte Musk 19 Millionen Aktien.

WALT DISNEY

hat für das vierte Quartal des Geschäftsjahres einen schwächer als erwarteten Gewinn ausgewiesen, weil sich die Verluste im Streaming-Geschäft weiter ausgeweitet haben und die starke Leistung der Themenparks des Unternehmens kompensierten. Die Zahl der Neukunden stieg derweil um 12,1 Millionen, während die Analysten lediglich mit 8,86 Millionen gerechnet hatten. Disney meldete einen Gewinn von 162 (Vorjahr 159) Millionen Dollar, bereinigt von 30 (37) Cent je Aktie. Der Konsens lag bei 56 Cent. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 20,2 Milliarden bei einem Konsenswert von 21,27 Milliarden Dollar.

November 09, 2022 01:47 ET (06:47 GMT)