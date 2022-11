Das philippinische BIP ist im dritten Quartal um 7,6 Prozent zum Vorjahr gewachsen, stärker als mit 6,5 Prozent im Vorfeld geschätzt.

USA - Politik

US-Präsident Joe Biden will nach eigenen Worten Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 um eine zweite Amtszeit bewirbt. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zuletzt immer deutlicher gemacht, dass er eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt und bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren antreten will.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden sagte, er wolle wissen, was Xi für die entscheidenden nationalen Interessen Chinas hält, um festzustellen, inwieweit das mit den Interessen der USA in Konflikt stehen könnte.

BINANCE/FTX

Die Krypto-Börse Binance wird wahrscheinlich aus dem Deal zum Kauf des kollabierenden Wettbewerbers FTX aussteigen. Bei der Due-Diligence-Prüfung bei FTX sei man von einem großen Loch in den Büchern überrascht worden, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

ORIGIN ENERGY

hat ein Übernahmeangebot von rund 15,5 Milliarden australischen Dollar oder umgerechnet knapp 10 Milliarden Euro von einem Konsortium unter der Führung von Brookfield Asset Management erhalten.

SALESFORCE

hat am Montag Kündigungen an "Hunderte" von Mitarbeitern verschickt. Die Stellenstreichungen bei Salesforce machten weniger als 1 Prozent der 78.000 Mitarbeiter des Unternehmens aus und konzentrierten sich auf das Vertriebsteam, sagte eine mit der Situation vertraute Person.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2022 02:03 ET (07:03 GMT)