Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal wegen der schleppenden Erholung der privaten Ausgaben geschrumpft. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schrumpfte in den drei Monaten bis September um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und annualisiert um 1,2 Prozent. Volkswirte gehen aber davon aus, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Quartal wieder wachsen sollte.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Damit deutet sie an, dass sie die Zinsen trotz weiterer Anzeichen von Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beibehalten könnte. Die People's Bank of China (PBOC) stellte über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 850 Milliarden chinesische Yuan (116,5 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Darüber hinaus stellte sie 172 Milliarden Yuan über ihr siebentägiges Reverse-Repo-Geschäft zu einem Zinssatz von 2,0 Prozent zur Verfügung.

BERKSHIRE HATHAWAY

Das Unternehmen hat im dritten Quartal etwa 9 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt investiert. Etwa ein Drittel dieses Geldes ging in die Energieunternehmen Occidental Petroleum und Chevron, wie aus einem Bericht an die Börsenaufsicht hervorgeht. Berkshire hat auch neue Positionen in Taiwan Semiconductor Manufacturing und dem US-Baustoffhersteller Louisiana-Pacific sowie Jefferies Financials eröffnet. Zudem stockte Berkshire Hathaway die bestehenden Beteiligungen an Paramount Global, Celanese Corp. und RH auf. Insgesamt hat Berkshire in den ersten neun Monaten des Jahres 66 Milliarden Dollar für Aktienkäufe ausgegeben.

