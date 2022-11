Die EU-Kommission sieht Chancen, den drohenden Handelskrieg mit den USA um den sogenannten Inflation Reduction Act noch abzuwenden zu können. "Unser Ziel ist es, den europäischen Unternehmen denselben Zugang zum US-Markt zu sichern, wie ihn Firmen aus Mexiko oder Kanada haben", sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis dem Spiegel. Dazu werde die Brüsseler Behörde sowohl mit der Washingtoner Administration wie auch im US-Kongress Gespräche führen. "Wenn sich die USA bewegen, ist ein Kompromiss denkbar", sagt der EU-Handelskommissar.

INNENPOLITIK USA

Das US-Justizministerium hat einen unabhängigen Sonderermittler mit den Untersuchungen zum früheren Präsidenten Donald Trump betraut. Der frühere US-Staatsanwalt Jack Smith werde Ermittlungen zu in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago beschlagnahmten Geheimdokumenten sowie in Teilen zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 leiten. Die Ankündigung erfolgt drei Tage, nachdem Trump verkündet hatte, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut antreten zu wollen.

ENERGIEPOLITIK

Deutsche Unternehmen, darunter der Chemiekonzern BASF und der verstaatlichte Energieversorger Uniper, haben in den vergangenen Wochen Gespräche mit LNG-Exporteuren in den USA und anderen über potenzielle Gaslieferungen geführt. Die Lieferungen könnten nach der Mitte des Jahrzehnts beginnen, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten.

PARAMOUNT GLOBAL

Die Mutter des Buchverlags Simon & Schuster, will Informanten zufolge den Verkauf des Verlags an die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House nicht weiter unterstützen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat sich Paramount entschieden, eine entsprechende Berufung in einem Kartellverfahren nicht zu unterstützen. Paramount dürfte den Informanten zufolge Anfang dieser Woche eine Entscheidung bekannt geben.

TWITTER

Der neue Chef des Onlinediensts, Elon Musk , hat nach einer Abstimmung unter Nutzern das Profil des früheren US-Präsidenten wieder freigegeben. Am Wochenende war Trumps Twitter-Profil im Internet bereits wieder zu sehen. Die Freigabe erfolgte wenige Tage nachdem Trump verkündet hatte, 2024 erneut für die US-Präsidentschaft zu kandidieren.

THERANOS

Die frühere US-Bluttest-Unternehmerin Elizabeth Holmes - einst ein gefeierter Jungstar der Biotech -Branche - ist wegen Betrugs zu rund elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in der kalifornischen Stadt San José verkündete am Freitag das Strafmaß gegen die Gründerin des Startup-Unternehmens Theranos. Die schwangere 38-Jährige muss ihre Haftstrafe nicht vor dem 27. April kommenden Jahres antreten. Holmes Anwältin kündigte an, Berufung einzulegen.

WALT DISNEY

Der Unterhaltungskonzern hat sich überraschend von seinem CEO getrennt. Wie der Konzern mitteilte, hat der Verwaltungsrat Bob Chapek am Sonntagabend abberufen. Den Posten übernimmt nun wieder der frühere Chairman und CEO Robert Iger.

