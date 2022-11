Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7 hat am Dienstag nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) den Südpazifikstaat Salomonen erschüttert. Für ein Gebiet an der Küste der Salomonen im Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Ein AFP-Reporter in der Hauptstadt Honiara berichtete, die Erschütterungen hätten etwa 20 Sekunden gedauert.

BERTELSMANN

verabschiedet sich von der geplanten Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster durch seine Tochter Penguin Random House. Wie der Gütersloher Medienkonzern am Montagabend mitteilte, wird er "den ursprünglichen Plan, Berufung gegen das Urteil einzulegen, nach Gesprächen mit Simon & Schuster-Gesellschafter Paramount Global nicht weiterverfolgen".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2022 01:47 ET (06:47 GMT)