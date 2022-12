hat eine neue Version seines gebührenpflichtigen Abonnementdienstes Twitter Blue eingeführt. Dies ist der zweite Versuch von Eigentümer Elon Musk innerhalb weniger Wochen, damit die Abhängigkeit der Plattform von Werbeeinnahmen zu verringern.

hat seinen Vertrauens- und Sicherheitsbeirat (Trust and Safety Council) am Montagabend aufgelöst, wie aus einer E-Mail hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Der Beirat, der sich aus zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammensetzte, beriet Twitter bei der Durchsetzung seiner Richtlinien zu Inhalten wie Hassreden, bevor der Kurznachrichtendienst von Milliardär Elon Musk gekauft wurde.

Das deutsche Logistiksoftware-Unternehmen Transporeon wechselt den Eigentümer. Das US-Industrietechnologie-Unternehmen Trimble übernimmt die in Ulm ansässige Transporeon GmbH nach eigenen Angaben für 1,88 Milliarden Euro in bar. Verkäufer ist die Private-Equity-Gesellschaft Hg.

