METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,80 1.810,75 +0,1% +1,05 -1,0%

Silber (Spot) 23,83 23,78 +0,2% +0,06 +2,2%

Platin (Spot) 1.039,40 1.033,50 +0,6% +5,90 +7,1%

Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,5% +0,02 -12,5%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 1.812 Dollar, gestützt vom schwächeren Dollar und den sinkenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Dezember angesichts der Sorge über die weltweite Konjunkturabschwächung weiter eingetrübt. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag bei plus 7 nach plus 8 in der September-Umfrage, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Dies war das vierte Quartal in Folge, in dem sich die Stimmung verschlechtert hat, und der niedrigste Stand seit März 2021.

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,4 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,9 Millionen Barrel nach plus 5,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,6 Millionen Barrel.

APPLE

will nun doch andere App Stores zulassen. Der Konzern reagiert damit einem Bericht zufolge auf die bevorstehende Einführung von EU-Vorschriften zugunsten von Entwicklern, die sich an dem App-Store-Modell Apples gestört haben.

