US-Präsident Joe Biden hat dafür geworben, die Afrikanische Union in die G20-Staatengruppe aufzunehmen. Die Afrikanische Union müsse ein "ständiges Mitglied" der Gruppe von wichtigen Industrienationen und Schwellenländern werden, in der bereits Südafrika vertreten ist, sagte Biden am Donnerstag bei einem USA-Afrika-Gipfel in Washington. "Afrika gehört in jedem Raum, in dem über weltweite Herausforderungen gesprochen wird, an den Tisch, und in jede Institution, in der Gespräche stattfinden."

HAUSHALTSPOLITIK USA

Im Streit um den US-Bundeshaushalt hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat einem Übergangshaushalt zugestimmt, mit dem die Zahlungsfähigkeit des Staates vorerst gesichert wird. Die Ausgaben sollen demnach auf dem jetzigen Niveau bis zum 23. Dezember weiterlaufen - bis dahin haben Demokraten und Republikaner nun Zeit, sich auf einen Kompromiss für das Haushaltsjahr 2023 zu einigen.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 10,5 Prozent angehoben. Bei ihrem nunmehr 13. Zinsschritt in Folge signalisierten die mexikanischen Notenbanker allerdings, dass ihr Zinserhöhungszyklus sich dem Ende nähern könnte.

TWITTER

Der US-Kurzbotschaftendienst hat die Konten von mehreren Journalisten gesperrt, die über das Unternehmen und seinen neuen Chef Elon Musk berichtet hatten. Betroffen war am Donnerstag (Ortszeit) mehr als ein halbes Dutzend Journalisten. Einige von ihnen hatten noch am Vortag über die Sperrung eines Nutzerkontos berichtet, auf dem alle Flüge von Musk dokumentiert wurden.

December 16, 2022 01:51 ET (06:51 GMT)