Der Baustart für die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg ist wegen noch laufender Verhandlungen über Subventionen mit der Bundesregierung wohl verschoben worden. Wie die Welt am Sonntag berichtet, habe man noch keinen Termin für den Baustart festgelegt, so ein Unternehmenssprecher. Solange die Subventionen nicht rechtssicher feststünden, wolle man nicht beginnen. Bei Bekanntgabe des Projekts im vergangenen Jahr sei die Landesregierung Sachsen-Anhalt von einem Baubeginn im ersten Quartal 2023 ausgegangen.

MCDONALD'S

will bis April "schwierige" Entscheidungen über Veränderungen im Personalbestand treffen. Diese seien Teil eines umfassenderen strategischen Plans der Burgerkette. Der Plan, den Personalbestand zu reduzieren oder umzustrukturieren, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen sein Geschäft weltweit ausweiten will - unter anderem durch neue und verschiedene Typen von Restaurants.

ANT Group

Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den chinesischen Fintech-Riesen Ant Group ab. Der Schritt sei Teil eines größeren Plans zur "Optimierung der Unternehmensführung", teilte die Gesellschaft mit. Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund des strikten Durchgreifens der chinesischen Aufsichtsbehörden, die vor zwei Jahren den geplanten Börsengang des Fintech-Konzerns verhindert hatten und den Technologie-Sektor seitdem an die Kandare legen.

